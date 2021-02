Governo Draghi, le ultime notizie di oggi

GOVERNO NEWS – Terminate le consultazioni con le forze politiche, le organizzazioni e le associazioni, il premier incaricato, Mario Draghi, lavora ora al programma e alla squadra di governo in attesa anche dei risultati del voto previsto per oggi sulla piattaforma Rousseau in cui gli iscritti M5S saranno chiamati a decidere se dare il via libera o meno all’appoggio dei 5 Stelle all’esecutivo guidato dall’ex presidente Bce.

La votazione, in programma dalle 10 alle 18, inizialmente era prevista per ieri, ma era stata rinviata a causa delle divisioni interne al Movimento. La svolta è arrivata in serata dopo l’annuncio da parte della presidente del Wwf, Donatella Bianchi, dell’istituzione di un ministero della Transizione ecologica così come richiesto da Beppe Grillo.

Questo ha permesso al M5S di poter incassare una vittoria da poter presentare ai propri iscritti, che quindi ora avrebbero maggiori difficoltà a bocciare un esecutivo che, così come si legge sul quesito, “difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla crisi di governo, aggiornate in tempo reale.

Governo Draghi, news in diretta

Ore 7,00 – La telefonata Grillo-Draghi – L’ultimo tassello necessario per formare il nuovo governo si incastra dopo un colloquio telefonico tra Mario Draghi e Beppe Grillo. È il premier incaricato ad assicurare il “segnale” richiesto dal comico, quel ministero della Transizione ecologica che altro non è che la traduzione tecnica di uno dei principali capitoli di spesa del Recovery Plan.

