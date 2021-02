“Anziché ministeri che già ci sono, suggeriamo al professor Draghi di far rinascere il ministero per le Disabilità”. A lanciare l’idea è il segretario della Lega Matteo Salvini, che in un tweet sottolinea che questo ministero offrirebbe “voce e risposte concrete a 6 milioni di italiani troppo spesso dimenticati, bimbi, giovani e anziani che durante la pandemia hanno sofferto più di tutti gli altri”.

La proposta di Salvini arriva dopo che è stata accolta la richiesta del Movimento Cinque Stelle di inserire nel nuovo governo un ministero della Transizione ecologica, avanzata da Beppe Grillo. Oggi si attende l’esito delle votazioni degli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau. Draghi attende il risultato per poter sciogliere la riserva e avviare la formazione del nuovo governo. La consultazione della base pentastellata si concluderà alle 18.

La Lega ha già espresso il suo sostegno alla nascita del nuovo esecutivo. Invece il M5S è spaccato sul punto: Grillo, l’ex leader Di Maio e il premier dimissionario Conte – non iscritto ma indicato da molti come futuro leader dei Cinque Stelle – sono pronti a sostenere il governo Draghi, mentre l’ala ribelle – guidata dall’ex deputato Alessandro Di Battista – è contraria. Di Battista insiste sulla sua sua linea in un articolo pubblicato oggi sul nostro giornale: “Da Dell’Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo” [Leggi l’articolo].

Leggi anche: 1. Verdi tedeschi contro Grillo: “Un partito che insulta le donne e fa annegare i migranti non sarà mai come noi” /2. La mossa di Grillo: sì a Draghi in cambio del ministero ecologico (e con Conte leader 5s) /3. Da Dell’Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo (di A. Di Battista) /4. Nel Governo Draghi ci sarà il ministero per la Transizione ecologica chiesto dal M5S /5. Beppe Grillo: “Serve un Ministero della transizione ecologica. Anche un banchiere lo può capire”

Potrebbero interessarti “Lega da sempre europeista, il sovranismo era un’invenzione di Salvini”: parla l’ex leghista storico Pagliarini Da Dell’Utri a Bontate: il curriculum di Berlusconi ci impone di dire No al nuovo governo (di A. Di Battista) Cosa pensano gli elettori M5S di Draghi? Il sondaggio che spaventa Grillo e Di Maio