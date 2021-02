Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 2 febbraio

CRISI DI GOVERNO NEWS – Non sono bastati tre giorno di consultazioni per Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente governo. Italia Viva ieri ha alzato la posta ed è tornata a chiedere il Mes, ma il presidente della Camera assicura che “dagli incontri è emersa la disponibilità a procedere a un confronto comune per raggiungere una sintesi”.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

Ore 7,00 – Oggi l’ultimo tavolo programmatico, poi Fico sale al Colle – Dalle 9 alle 13 di oggi si terrà l’ultimo tavolo tra le forze della maggioranza uscente per trovare un accordo sul programma del nuovo Governo. Nel pomeriggio, il presidente della Camera Roberto Fico salirà al Colle per riferire al capo dello Stato Sergio Mattarella l’esito del suo mandato esplorativo. Nel tavolo di stamattina i partiti dovranno cercare di appianare molte delle divergenze emerse nella giornata di ieri, sia sui nomi sia sui punti programmatici.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Nella giornata di ieri, 1 febbraio 2021, sono emerse alcune importanti indiscrezioni: Giuseppe Conte Conte avrebbe innescato un contropiede sul nome di Marta Cartabia, la costituzionalista quotata a prendere il suo posto a palazzo Chigi. Ora la battaglia si sposterà sui ministri. Renzi ne vuole addirittura quattro e punta a sostituire anche Gualtieri “per umiliarci”, dicono i Dem.

Leggi anche: 1. Conflitto d’interenzi (di Giulio Gambino) / 2. La sfida di Fico: far tornare Renzi e Conte al dialogo. Ma ci sono anche altri scenari aperti/ 3. “Conte avvisa il M5S: se cado c’è Draghi”, ma il Quirinale e Palazzo Chigi smentiscono / 4. Renzi ha due ministri nel mirino e punta a Mario Draghi: il vero obiettivo del leader di Iv

5. Marta Cartabia premier? “Ecco le mie tre priorità per affrontare crisi e pandemia” / 6. Così la crisi può cambiare la corsa al Quirinale (di Stefano Mentana) / 7. Il rientro di Renzi nel governo è un cavallo di Troia contro Pd e M5S (di Luca Telese) / 8. Conte l’impolitico (di Luca Serafini)

