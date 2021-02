Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 1 febbraio

CRISI DI GOVERNO NEWS – Si è concluso il primo giro di consultazioni per Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai partiti che sostenevano il precedente governo. Oggi, 1 febbraio, si terranno nuovi incontri con i maggiori azionisti della maggioranza. Entro martedì il presidente della Camera dovrà tornare al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato al Capo dello Stato.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

Ore 07.00 – Oggi confronto sul programma tra Fico e i partiti – E’ previsto per le 9.30 di oggi il tavolo di confronto sul programma di Governo tra il presidente della Camera Roberto Fico, a cui è stato assegnato il mandato esplorativo dal capo dello Stato, e gli esponenti dei partiti della maggioranza uscente. Per il Partito Democratico parteciperanno i capigruppo di Camera, Graziano Delrio, e Senato, Andrea Marcucci, per il M5S i capigruppo al Senato e alla Camera Ettore Licheri e Davide Crippa. Anche Italia Vivamanderà al tavolo di confronto i suoi capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone, così come LeU (Federico Fornaro e Loredana De Petris). Il presidente della Camera Fico ha spiegato che il tavolo servirà ad avviare “un confronto su temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi”.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Nella giornata di ieri, 31 gennaio 2021, nelle sue consultazioni il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato i partiti “minori” che hanno espresso il loro appoggio al governo Conte. “Siamo pronti a un programma di legislatura e la persona giusta per portare avanti questo programma e guidare un governo è Giuseppe Conte”, ha detto Ricardo Merlo, esponente del nuovo gruppo degli Europeisti. Le autonomie con Gianclaudio Bressa hanno dichiarato dopo l’incontro con la terza carica dello Stato: “Abbiamo ribadito al presidente Fico la nostra indicazione: un incarico al presidente Conte come garanzia per una soluzione rapida”. Anche gli esponenti del gruppo Misto della Camera e del Senato che rientrano nel perimetro della maggioranza si sono detti d’accordo ad affidare di nuovo l’incarico da premier a Conte e concordare il programma scritto chiesto anche da Italia Viva.

Intanto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato su Rai 3 da Lucia Annunziata ha lanciato l’appello: “Gualtieri deve restare ministro. Quel che portiamo a casa con il Recovery Fund è merito suo”. Con un post sui social, è tornato a farsi sentire anche Luigi Di Maio: “Serve un esecutivo forte, mentre noi agli occhi del mondo appariamo deboli. O ci mettiamo in testa che dobbiamo ripartire in fretta con un nuovo governo puntando a sfruttare al meglio i 209 miliardi del Recovery oppure le future generazioni piangeranno le follie di una politica che invece di pensare ai problemi degli italiani, litigava per le poltrone”.

