Covid, Salvini: “Lockdown generalizzato? Se c’è bisogno, giusto farlo”

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha dichiarato che è “giusto” fare un lockdown generalizzato “se ci sono le necessità di farlo”. Salvini ha parlato dell’argomento intervenendo su Radio Anch’io (Radio Uno). “Se ci sono le necessità di farlo, è giusto farlo. Non puoi però chiudere il sabato le palestre e la domenica i teatri, i bar fino alle 18”, ha detto il leader del Carroccio. “Io mi auguro che non ci sia, evidentemente, ma siccome la vita viene prima di tutto e la salute viene prima di tutto, se ci sono scelte razionali si fanno”.

A proposito del rapporto dell’opposizione col governo sulla gestione della pandemia, Salvini ha commentato: “Noi è sei mesi che chiediamo collaborazione. La collaborazione, in questi sei mesi, si è sostanziata in tre telefonate di un minuto. Ora, scrivono lettere, fanno appelli facciano, ci invitino. Non basta scrivere una lettera o fare un tweet: ci vogliono ascoltare e collaborare? Perfetto. Oggi saremo in aula ad ascoltare Conte e faremo le nostre riflessioni e le nostre proposte, ma è inaccettabile rivedere il film di marzo, con le conferenze stampa di Conte della domenica sera”.

Leggi anche: 1. In Europa torna l’incubo lockdown: dalla Francia alla Germania, nuove strette per mezzo continente /2. L’Ue ora pensa a un lockdown europeo. Ecco il piano per chiudere l’intero continente /3. Governo, piano per un lockdown morbido. Possibili nuove strette dal 9 novembre /4. Puglia, Emiliano: “Chiuderemo tutte le scuole. Rialzo contagi coincide con le loro riaperture”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Governo, piano per un lockdown morbido: possibili nuove strette Puglia, Emiliano chiude le scuole Chi è favorevole e chi è contrario a un nuovo lockdown in Italia