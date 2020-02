La paura per il Coronavirus arriva anche alla Camera: deputata di Fratelli d’Italia in aula con la mascherina

Coronavirus, alla Camera la prima deputata con la mascherina

La paura per il Coronavirus arriva anche alla Camera dove una deputata di Fratelli d’Italia è entrata in aula indossando una mascherina protettiva.

Maria Teresa Baldini, questo il nome della deputata di Fratelli d’Italia, ha indossato la mascherina nella mattinata di lunedì 24 febbraio, in occasione della discussione generale sul dl intercettazioni.

Emergenza Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

Intervistata dal giornalista di Radio Radicale Lanfranco Palazzolo, poi, la Baldini ha spiegato: “Vengo da una zona dove c’è un alto numero di persone contagiate dal Coronavirus. Credo che mettere una mascherina sia una cosa molto utile per se stessi e per gli altri”.

Poche ore prima, sul suo profilo Facebook, la Baldini aveva pubblicato una foto che la ritrava con una sorta di casco protettivo: “Prevenzione Coronavirus: ascoltate i medici e non abbiate timore a proteggervi con mascherine e occhiali. Lavarsi le mani spesso e usare guanti. Il momento finirà ma dobbiamo affrontare la realtà senza critiche ideologiche e chiacchiere da bar” scriveva la deputata di Fratelli d’Italia sui social.

Tuttavia, la scelta di arrivare alla Camera con la mascherina protettiva non è piaciuta a molti cittadini, i quali hanno criticato la deputata accusandola di diffondere ulteriore paura e psicosi in un momento serio e molto delicato per il Paese.

Leggi anche:

Le ultime notizie sul Coronavirus nel mondo

Potrebbero interessarti Coronavirus, Fusaro come Salvini: “Noi italiani unici fessi, governo irresponsabile” Suppletive a Napoli: Sandro Ruotolo eletto senatore con il 48,45 per cento Coronavirus, Conte da Giletti: “Salvini? L’ho chiamato molte volte al telefono, non risponde”

Armageddon Italia: svuotare i supermercati è il modo “migliore” per soccombere al Coronavirus (e alla paura)

Coronavirus, assalto ai supermercati nella zona rossa – LE FOTO

Siamo l’Italia, non la Cina: chi si trova nella zona rossa è uno di noi, non un appestato (di Luca Telese)

Video-reportage dalla zona rossa del Coronavirus: l’incubo degli abitanti con la vita sospesa (di Selvaggia Lucarelli)