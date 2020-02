Coronavirus, Borghi (Lega): “Arrestate Salvini per la Gregoretti? Anche Conte e Speranza per epidemia”

Coronavirus, Borghi ai pm: “Arrestate anche Conte e Speranza per epidemia?”

Il bilancio dei morti da coronavirus a livello mondiale è ora, secondo il calcolo della Johns Hopkins University, a quota 2.360. Il totale dei casi confermati di contagi è a quota 77.662, i pazienti guariti sono 21.029. Il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, ha scritto su Twitter che nell’80 per cento dei casi il contagio da Coronavirus è lieve, nel 20 per cento critico; nel 2 per cento dei casi riportati, “il virus è fatale”.

Il commento del virologo Roberto Burioni a TPI – Coronavirus in Italia, Burioni a TPI: “Chi è tornato dalla Cina senza sintomi doveva essere isolato. Ora niente panico: quarantena per tutti i possibili infetti”

Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, il Coronavirus esplode anche in Italia. È salito ad oltre 30 il numero dei contagiati dal Corovinarus, residenti tra la Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre sette sono i casi accertati in Veneto. A questi si aggiungono la coppia di cinesi ricoverati a Roma e il ricercatore italiano ritornato da Wuhan che però è ormai guarito.

Due le vittime. Adriano Trevisan, 78 anni, l’anziano di Vò Euganeo morto nella serata di ieri nell’ospedale di Schiavonia, dove era ricoverato (qui un suo profilo). E una donna di 75 anni residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno.

I rappresentanti del governo, con il testa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro della Salute Roberto Speranza, cercano di lanciare messaggi rassicuranti, dicendosi disposti ad adottare qualsiasi misura restrittiva pur di ridurre il rischio contagio.

In un post sul suo attivissimo profilo Twitter, il deputato del Carroccio si chiede se i pm, viste l’emergenza e i casi di contagio da Coronavirus tra Lombardia e Veneto, abbiano intenzione di denunciare per “epidemia” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza.

