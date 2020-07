“Non potete pensare di minacciare e terrorizzare gli italiani di stare chiusi e sotto ricatto per altri mesi in base al nulla. Ieri sono stati fatti 41.867 tamponi, i positivi sono stati solo 114, nelle terapie intensive, per fortuna, sono rimaste solo 60 persone in tutta Italia. Smettetela di terrorizzare e tenere chiusi in casa gli italiani, che vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale. Viva l’Italia e viva la vita. Ministro dia retta al Paese e non a qualche pseudo-virologo che ha suoi interessi privati”. Così il senatore e segretario della Lega Matteo Salvini, nel suo intervento in Senato dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la proroga delle misure anti-covid fino al 31 luglio. Qui l’intervento nel video di Senato Tv:

A lui ha voluto rispondere il senatore del M5s Danilo Toninelli. “Qualcuno sembra aver dimenticato cosa sia successo in Italia da Febbraio a oggi. Nonostante in piena pandemia la Lega volesse aprire tutto, questo Governo ha scelto la strada della responsabilità, adottando misure che ci hanno riconosciuto in tutto il mondo, ci è voluto coraggio. Se avesse governato chi a fine febbraio voleva tenere tutto aperto avremmo i numeri degli Stati Uniti e del Brasile. Sfruttare le paure dei cittadini facendogli credere falsamente che li vogliamo nuovamente rinchiudere in casa è un atto vile e becero che descrive le persone che l’hanno dichiarato”.

