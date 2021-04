La Camera ha bocciato due diversi ordini del giorno di Fratelli d’Italia sull’abolizione del coprifuoco, ma la maggioranza che si è spaccata, perché Forza Italia e Lega non hanno partecipato al voto mentre Leu, Pd e M5S hanno votato contro.

La maggioranza ha tuttavia raggiunto un’intesa sul nodo del coprifuoco, dopo che nei giorni scorsi il tema aveva agitato le acque tra le forze politiche che sostengono il governo Draghi. Secondo l’intesa, la limitazione oraria alla circolazione, attualmente fissata alle ore 22, sarà rivista nel mese di maggio. L’accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà e dopo il via libera del premier Mario Draghi, come hanno riferito fonti ministeriali all’agenzia Agi.

Bocciati gli odg di Fratelli d’Italia

L’intesa di maggioranza sarebbe stata messa nero su bianco nella proposta di riformulazione dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia sul coprifuoco. Ciononostante, il partito guidato da Giorgia Meloni ha fatto sapere al governo che non accetta la riformulazione, il che ha comportato la messa in votazione dei due ordini del giorno, che proponevano l’abolizione del coprifuoco.

Il primo ordine del giorno è stato respinto con 48 favorevoli, 233 contrari e 8 astenuti. Forza Italia e Lega non hanno votato, mentre si sono espressi a favore Fdi e l’Alternativa c’è.

Poi l’Aula della Camera ha bocciato anche il secondo ordine del giorno di FdI, che era ancora più esplicito sul tema, in quanto mirava ad impegnare il governo proprio a eliminare il coprifuoco. Anche in questo caso la maggioranza si è spezzata, con gli azzurri e i leghisti che non hanno partecipato al voto.

“Sul coprifuoco il governo è nel caos…Meno male che gli ordini del giorno non contavano nulla e che questo sul coprifuoco era inutile…”, è stata la reazione da fonti FdI rispetto all’intesa raggiunta all’interno della maggioranza.

Ok della Camera a rivedere il coprifuoco

Il testo su cui è stato raggiunto l’accordo è così formulato si “impegna il Governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’avanzamento della campagna vaccinale, l’aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento”.

Il governo ha quindi proposto la riformulazione dell’ordine del giorno di Cambiamo, a prima firma del deputato Giorgio Silli, che ha accettato la riformulazione. In questo caso, l’ordine del giorno non viene messo in votazione, ma si dà per approvato con l’accettazione del firmatario.

“Abbiamo lavorato, e quando lavori con buon senso e senza pregiudizi e senza la voglia di litigare, i problemi li risolvi”, ha commentato il segretario leghista Matteo Salvini, che nei giorni scorsi si era detto contrario al mantenimento del coprifuoco alle 22 e aveva lanciato una raccolta firme per eliminare la norma. “Dovremmo essere arrivati a una scelta comune sul coprifuoco che fino a ieri sembrava impossibile, invece ci abbiamo messo tutta la buona volontà”.

Coprifuoco, Pd-M5s-Leu contro Lega-FI

Dopo che Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto sull’odg di FdI, la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, intervenendo in Aula, ha dichiarato: “Non può esserci una maggioranza a la carte, che decide di stare dentro o fuori, che non affronta con coraggio e fiducia unita e coesa il difficile momento che stiamo attraversando, mi auguro che la maggioranza comprenda che l’unità e la coesione non vadano mai messe davanti all’interesse di questo o quel partito ma all’interesse nazionale”.

“Evitiamo propagande inutili”, ha aggiunto. “E’ quanto mai paradossale che questa maggioranza” voti o non voti “per tornaconto personale”, ha incalzato la presidente dei deputati M5s. Per il capogruppo di Leu Federico Fornaro c’è “la questione di come si sta in una maggioranza, rispetto e lealtà devono essere le fondamenta e invce qui c’è un problema che non è superabile con le dichiarazioni o i tweet. A chi giova questo gioco?”.

