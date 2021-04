Covid, Salvini lancia la petizione online per abolire il coprifuoco

Nella giornata di domenica 25 aprile, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato una petizione online per abolire il coprifuoco, che resta in vigore anche nel nuovo decreto anti-Covid in vigore da oggi, lunedì 26 aprile 2021.

Dopo l’astensione della Lega nel Consiglio dei Ministri che ha approvato le nuove norme anti-contagio proprio a causa della conferma del coprifuoco, quindi, Salvini non molla la presa sull’esecutivo e, anzi, rilancia la sua battaglia sull’abolizione della regola, che prevede il divieto di circolazione, se non per motivi di salute, lavoro o necessità, dalle 22 alle 5.

Una norma che il Carroccio vorrebbe cancellare al più presto anche grazie alla raccolta firme lanciata proprio ieri dal segretario leghista.

“Noi, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di tutte le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo” si legge nella pagina online della petizione.

“Da dentro cancelleremo il coprifuoco. Questo è l’impegno che mi sono preso” ha dichiarato Salvini nel corso di una diretta Facebook notturna.

“Siamo al governo leali con Mario Draghi ma non muti né zitti né ipocriti” ha aggiunto il leghista sottolineando che “I dati di oggi vedono fortunatamente aumentare i guariti, diminuire i morti. E domani grazie all’insistenza della Lega si torna ai criteri usati per mesi e mesi, quelli dei colori a seconda del rischio, e se va avanti anche questa settimana come previsto, tutta Italia la prossima settimana sarà gialla o bianca”.

“Aumentano guariti e vaccini, calano morti e contagi, bisogna riaprire e soprattutto cancellare l’assurdo coprifuoco. Il coprifuoco non ha nessun senso, medico, scientifico, sociale o economico” afferma ancora il segretario del Carroccio, secondo cui sono state già raccolte poco meno di 60mila firme contro la norma.

“Io e la Lega daremo l’anima dentro al governo, perché le le battaglie si combattono stando dentro e non uscendo o scappando, cercando di limitare la prepotenza di chi vede solo rosso, divieti, chiusure e coprifuoco” ha quindi aggiunto Salvini a proposito del governo Draghi.

