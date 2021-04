A Melbourne 78 mila persone allo stadio, il più grande evento sportivo dall’inizio della pandemia

In Italia torneremo negli stadi l’11 giugno quando a Roma l’Italia sfiderà la Turchia nel match di esordio degli Europei. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti dato l’ok per tutti e quattro gli incontri che si disputeranno allo stadio Olimpico con una capienza del 25%. Ma nel frattempo in Australia una folla di 78.113 persone si è radunata domenica al Melbourne Cricket Ground (MCG) per assistere alla partita tra i Collingwood e gli Essendon. È la più alta affluenza in uno stadio sportivo al mondo dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Solo tre giorni prima, il governo dello stato meridionale australiano di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, aveva aumentato il limite di presenze all’arena di 100mila persone all’85% dal 75%. Altri tre stati australiani hanno rimosso i limiti ai tifosi durante gli eventi sportivi.

La partita annuale dell’Australian Football League tra le squadre di Essendon e Collingwood si tiene nell’Anzac Day il 25 aprile, il giorno dedicato alla commemorazione dei soldati australiani e neozelandesi caduti in tutte le guerre. Spesso l’evento attira il maggior numero di spettatori della stagione.

