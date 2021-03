Esperimento scientifico sul Covid in una discoteca di Amsterdam | VIDEO

In una discoteca di Amsterdam più di 1000 persone si sono riunite per ballare e cantare, ma soprattutto per prendere parte a un esperimento scientifico sul Covid.

È accaduto lo scorso weekend presso lo Ziggo Dome, una delle discoteche più grandi d’Europa, dove 1300 persone per circa 4 ore hanno ballato senza mascherine né distanziamento sociale.

L’evento, al quale si erano prenotate circa 100mila persone, aveva un costo di 15 euro e uno scopo ben preciso: tentare di capire come si diffonde il contagio nei luoghi chiusi e, di conseguenza, trovare una soluzione per riaprire i locali in totale sicurezza.

I partecipanti sono stati sottoposti a tampone prima dell’evento, risultato per tutti negativo, e verranno sottoposti a un nuovo test cinque giorni dopo l’esperimento. Nel corso della serata, inoltre, molti sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e alcuni anche a tampone rapido “a sorpresa”.

Le persone sono state divise in sei gruppi isolati l’uno dall’altro. Gli invitati avevano addosso dei sensori di movimento in grado di rivelare il numero di contatti avuti nel corso della serata e hanno bevuto dei cocktail fluorescenti, assolutamente non nocivi, grazie ai quali è stato possibile ricostruire il percorso delle goccioline di saliva che sono state sprigionate da ogni partecipante durante l’evento.

I risultati, che verranno analizzati da Fieldlab, la società incaricata di condurre l’esperimento, dovrebbero portare “a una riapertura intelligente degli eventi” così come dichiarato da Tim Boersma, uno dei responsabili del test, alla Reuters.

