Covid, concerto sperimentale con 5mila persone a Barcellona: “Nessun contagio”

Covid, nessun contagio tra gli spettatori del concerto sperimentale di Barcellona

Dopo l’esperimento scientifico sul Covid in una discoteca di Amsterdam con più di 1000 persone, arrivano i risultati del concerto sperimentale che si è svolto a Barcellona. Cinquemila spettatori muniti di mascherina FFP2 lo scorso 27 marzo si sono radunati per assistere al concerto della band catalana Love of Lesbian al Palau de Sant Jordi. Ad un mese dall’evento “non si registra nessun contagio”, dicono gli organizzatori. I partecipanti prima del concerto si sono sottoposti a screening per il Covid-19: chi era risultato negativo ha potuto partecipare allo spettacolo a porte chiuse.

Dopo aver condotto test PCR su tutti i presenti due settimane dopo il concerto, “non c’è alcun segno che suggerisca che durante l’evento di sia stata trasmissione di virus, che era l’obiettivo di questo studio”, ha detto Josep Maria Llibre, medico dell’ospedale Trias i Pujol a Badalona.

