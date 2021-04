Spagna, positivo al Covid tossisce in faccia ai colleghi: 22 contagiati

Si reca in ufficio nonostante sia positivo al Covid e tossisce in faccia ai colleghi, contagiando 22 persone: è accaduto in Spagna dove un uomo di 40 anni ora è stato arrestato con l’accusa di lesioni.

Secondo quanto ricostruito dai media locali, la vicenda risale a gennaio ma è solo con la conclusione delle indagini che l’uomo, venerdì scorso, è stato fermato dalle forze dell’ordine.

I fatti si sono svolti nella cittadina di Manacor, sull’isola di Maiorca, alle Baleari. Tutto ha avuto inizio con lo scoppio di un focolaio di Covid all’interno di uno stabilimento di prodotti alimentari della zona.

Qui, i lavoratori hanno raccontato che un loro collega si sarebbe recato in azienda con febbre e tosse. Nonostante l’invito a tornare a casa, il 40enne è rimasto a lavoro minacciando i suoi colleghi, con tanto di mascherina abbassata, di contagiarli con il Covid.

Tornato a casa, l’uomo, che era in attesa del risultato del tampone molecolare, ha effettivamente scoperto di essere positivo al virus.

Cinque dipendenti dell’azienda sono risultati positivi al Covid, mentre altre tre persone sono state contagiate nella palestra che l’uomo ha continuato a frequentare come se nulla fosse. I contagiati hanno a loro volta trasmesso il virus ad amici e parenti con il risultato che 22 persone sono risultate positive.

