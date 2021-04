Guido Bertolaso lascia la Lombardia. Fontana: “Resterà responsabile della campagna vaccinale”

Guido Bertolaso lascia la Lombardia. Dopo cento giorni il commissario incaricato della Regione per il piano vaccini anti Covid non sente più necessaria la sua presenza a Milano. Bertolaso tornerà fisicamente a Roma, ma continuerà a svolgere il suo ruolo di coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, seppur non a tempo pieno e con una presenza meno assidua sul territorio.

In un post Facebook il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale precisa: “Leggendo i titoli di giornale che si stanno susseguendo in queste ore in riferimento alle mie parole a Quarta Repubblica, ci tengo a precisare che non ho intenzione di abbandonare il coordinamento della campagna vaccinale in Lombardia, semplicemente non sarò più fisicamente 7 giorni su 7 in Lombardia. E comunque non nell’immediato. La macchina è efficiente e ben avviata, la mia presenza non è fondamentale come nella fase di coordinamento iniziale”.

La “macchina ormai è organizzata la Lombardia anche in questo ambito sta facendo da apripista, e sta dimostrando che le vaccinazioni massive funzionano con centri bellissimi, delle vere e proprie astronavi che stanno lavorando in tutte le province lombarde”, così a Quarta Repubblica su Rete 4 Guido Bertolaso aveva anticipato la sua decisione. “Bertolaso è servito all’inizio – ha concluso l’ex Capo della Protezione civile – ma ora la Lombardia è in grado di fare da sola nei prossimi mesi. Quando non ce ne sarà più bisogno, me ne andrò. Ho tanti altri progetti che vorrei portare avanti da povero pensionato”.

Il presidente Attilio Fontana, a proposito delle dichiarazioni del consulente per la campagna vaccinale lombarda che ha annunciato di aver concluso la sua missione in Lombardia, ha dichiarato: “Guido Bertolaso sicuramente ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, che sta proseguendo, credo che di Bertolaso avremo ancora bisogno, quindi sono assolutamente convinto che continueremo a lavorare perché c’è un progetto che è quello della vaccinazione importante e rilevante, quindi continuerà a lavorare per la Regione Lombardia e lo ringrazio per quello che ha fatto fino ad oggi“.

“Resta fisicamente sicuramente ancora del tempo e comunque continuerà a collaborare con la Regione – ha aggiunto Fontana -. Probabilmente sarà meno fisicamente presente, ma continuerà a seguire la campagna vaccinale. Lui è qui sette giorni alla settimana, dopo ci sarà un po’ meno di giorni. Ma continuerà a essere sempre il consulente della regione“. “Credo che la macchina che ha predisposto stia funzionando molto bene ma credo anche che una personalità come Bertolaso serva sempre”, ha concluso.

Leggi anche: 1. Vaccini Lombardia, Bertolaso incalzato dalle domande della giornalista di Sky lascia la diretta | VIDEO; // 2. “Volete risolvere il problema dei bus affollati? Requisite subito i mezzi dismessi”: Bertolaso a TPI (di Luca Telese)

Potrebbero interessarti Coprifuoco, accordo nella maggioranza per revisione a maggio Salvini attacca Zingaretti: “La sinistra vuole tenere gli italiani chiusi in casa a oltranza” Scuole aperte anche a luglio e agosto: ecco il piano del governo