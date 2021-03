Bertolaso a Skytg24, la giornalista lo incalza e lui lascia lo studio | VIDEO

Il consulente della Regione Lombardia per il piano vaccini Guido Bertolaso ha abbandonato l’intervista in diretta con la trasmissione Buongiorno su SkyTg24 dopo la domanda della giornalista Tonia Cartolano sul numero delle somministrazioni per i soggetti vulnerabili.

Dopo il caos vaccini che si è verificato nei giorni scorsi nella regione tra le più colpite dal Covid in Italia, la giornalista ha incalzato Bertolaso chiedendo conto all’ospite, che si occupa del piano di immunizzazione in Lombardia, del ritardo sul numero di vaccini somministrati.

La giornalista Tonia Cartolano ha chiesto se entro fine marzo sarebbero partite le vaccinazioni anche per i soggetti vulnerabili. Bertolaso risponde spazientito: “Sono già iniziate. Criticare Bertolaso, mi pare sia un sport normale”. La conduttrice però ha aggiunto: “Non ci risulta, verificheremo”. A quel punto Bertolaso visibilmente irritato e in difficoltà abbandona il collegamento con un “arrivederci, buon lavoro”.

La Lombardia rispetto alle altre Regioni è in forte ritardo sul numero di vaccini somministrati rispetto alle dosi ricevute. Ed è tra le peggiori per quanto riguarda le vaccinazioni agli over 80.

