Oggi il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte ha fatto una scelta particolare per le dichiarazioni alla stampa in conferenza: niente cortile di Palazzo Chigi, niente leggii ai quali aveva abituato giornalisti e operatori video.

Al contrario, è stato preparato un minuscolo tavolino all’aperto, in mezzo a Piazza Colonna e nell’inquadratura non c’era Chigi, ma Montecitorio, come a voler già indicare le consultazioni tra Mario Draghi e le forze politiche che sono iniziate subito dopo la conferenza, alle 15,30.

QUI IL DISCORSO DI CONTE COMPLETO

Fin qui una pratica non usuale, ma ancora passabile. Il problema è stato il mega-assembramento che si è creato davanti al tavolo, con giornalisti e cameramen accalcati per cercare di fare la ripresa migliore, di mettere il microfono nel migliore angolo. I sindacati di giornalisti e cineoperatori chiedono a gran voce che si possa lavorare in condizioni di maggiore sicurezza, rispettando il distanziamento e l’uso delle mascherine. Ecco le foto:

Ad organizzare il tutto, il portavoce di Conte, Rocco Casalino: “Non vi assembrate, eh”, avverte parlando ai cronisti e facendoli accomodare dietro a un cordone per tenerli a distanza dall’ex premier. “E non inquadrate Palazzo Chigi, non è una cosa istituzionale”, dice Casalino. Troppo tardi, l’assembramento era già in corso.

