“Desidero ringraziare il presidente Mattarella, prezioso interlocutore. Desidero ringraziare anche gli amici della coalizione che hanno deciso di collaborare in questi mesi. Ho incontrato Mario Draghi, in un colloquio lungo e aperto. In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di un nuovo governo. Chi mi conosce sa che non è così, i sabotatori cerchiamoli altrove”, parla così il premier uscente Giuseppe Conte in una breve dichiarazione rilasciata alla stampa fuori da Palazzo Chigi.

“Continuerò a lavorare per il bene del Paese e per formare un nuovo governo per i cittadini. Auspico un governo politico solido per operare scelte politiche, eminentemente politiche, come necessita il Paese”, prosegue Conte. “No a squadre di tecnici. Mi rivolgo agli amici del movimento: io ci sono e ci sarò. Come dico al Pd e a Leu: dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, il nostro progetto politico è forte e concreto e aveva già iniziato a dare buoni frutti. Il progetto offre prospettiva reale di modernizzazione del nostro Paese”, ha concluso Conte.

