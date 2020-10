Calenda: “Giletti usa il suo ruolo per promuovere candidatura”

“Caro Giletti sbagli due volte, governare Roma è un’impresa difficilissima e per farlo serve la testa, altro che la ruspa”, lo ha scritto Carlo Calenda su Twitter, commentando le parole di Massimo Giletti che a margine del congresso Anpit ha affermato: “Io dopo Raggi? Ci vuole poco a fare meglio, userei la ruspa”.

“Queste idiozie che non vogliono dire nulla vanno bene per l’intermezzo di uno show televisivo non per candidarsi a governare la Capitale d’Italia. Giletti sta giocando con la candidatura a sindaco e usando il suo ruolo di giornalista per promuoverla prima di annunciarla. Una roba che neanche in Bielorussia verrebbe tollerata”, ha concluso il leader di Azione, che potrebbe essere prossimo a ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Roma.

