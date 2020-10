Un’ipotesi che sembrava quasi incredibile, e che invece potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto. Oggi, 9 ottobre, il Messaggero ha pubblicato un’indiscrezione secondo la quale Massimo Giletti potrebbe essere il candidato unitario del centrodestra come prossimo sindaco di Roma. Un nome, quello del conduttore di Non è l’Arena, che avrebbe messo d’accordo Salvini, Meloni e Tajani nella non facile corsa al Campidoglio, con le elezioni previste nel 2021. Secondo il Messaggero, Giletti “amico di Salvini e apprezzato dalla Meloni come giornalista super-pop, avrebbe la possibilità di vincere in quanto non di partito e assai conosciuto, non assimilabile neanche lontanamente al Palazzo. Per ora siamo al livello suggestione”.

Interpellato sul tema, il conduttore non ha smentito la notizia. In diretta su RTL 102.5, dove il venerdì mattina conduce Giletti 102.5 con Luigi Santarelli, ha infatti chiosato: “Non smentisco, mi fa sorridere che mi accostino a tutte le città. Ero rimasto che ero candidato sindaco a Torino, la prossima volta vado a Palermo, ogni due o tre mesi mi spostano, da Torino a Roma a Palermo. Per carità…ma non smentisco”. D’altronde soltanto un mese fa il presentatore aveva detto: “È il mio ultimo anno di contratto a La7, fino al 30 giugno sono qui ma sarebbe disonesto dire no adesso. Anche i politici hanno detto: ‘Vado a vivere in Africa’ e non ci sono andati. Quindi nel futuro non escludo nulla. La politica vede facce, nomi e pensa: questo porta voti. Sono stato contattato più volte, non dico da chi. Ma fare giornalismo in questo modo per me è fare politica. Molti miei colleghi sono diventati peones, altri hanno trovato la loro identità. Non mi dispiacerebbe tentare un’altra strada, ma solo se posso incidere”.

