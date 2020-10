Roma, Calenda ha registrato il sito calendasindaco.it

Calenda pronto a scendere in campo a Roma?

Si parla da giorni ormai della possibilità che il leader di Azione Carlo Calenda si candidi per la carica di sindaco di Roma alle elezioni comunali in programma per la primavera del 2021. E anche se l’ex ministro dello Sviluppo Economico ha fatto sapere di dover ancora prendere una decisione, alcuni dettagli lasciano pensare che la scelta sia stata già fatta. Come rileva l’Adnkronos, infatti, l’eurodeputato si sarebbe assicurato il dominio del sito calendasindaco.it, che è stato registrato già lo scorso 7 ottobre a nome dell’Associazione Azione. Inoltre sulla sua Pagina Facebook appare una foto che ritrae alcuni volumi sul tema “Roma Capitale” accompagnata dalla caption “studio matto e disperatissimo”.

Che Calenda sia pronto? L’ex esponente del Pd potrebbe fugare ogni dubbio già domani, quando sarà ospite di Fabio Fazio nell’appuntamento domenicale di “Che tempo che fa”. Intanto, mercoledì 14 ottobre si è tenuto a Roma il primo tavolo del centrosinistra sulle elezioni comunali, che si riunirà anche la settimana prossima per discutere “sui programmi” prima che sui nomi, ha fatto sapere il segretario del Pd di Roma Andrea Casu. Il nodo da sciogliere è anche quello relativo alle primarie, che secondo alcune forze politiche, tra cui proprio Azione, sarebbero impossibili da realizzare per via dell’emergenza Coronavirus e i contagi in forte aumento. La volontà sarebbe quella di convergere su un unico nome, ma persistono nel Pd le perplessità rispetto a quello di Calenda.

