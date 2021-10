Ballottaggi 2021, ultime notizie 18 ottobre: la diretta live delle comunali

ELEZIONI COMUNALI ULTIME NOTIZIE – Domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021 si vota per il ballottaggio delle elezioni comunali 2021 per eleggere i sindaci di 65 comuni, tra cui 3 capoluoghi di regione, Roma, Torino e Trieste, e 6 città capoluogo di provincia, Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. Di seguito, tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti sui ballottaggi.

Ballottaggi 2021: la diretta

Ore 7.00 – Seggi aperti fino alle 15.00 – Secondo e ultimo giorno di ballottaggi. Si vota dalle 7 alle 15, dopodiché inizierà lo spoglio delle schede. Si vota in 65 comuni, tra cui 3 capoluoghi di regione: Roma, Torino e Trieste. Netto il calo dell’affluenza nel primo giorno di voto, con una discesa di oltre sei punti percentuali rispetto al primo turno. Secondo i dati del Viminale aggiornati alle ore 23, è andato a votare il 33,32% degli aventi diritto in 63 dei 65 comuni al voto (i dati escludono due comuni dei Friuli-Venezia Giulia). Alla stessa ora, al primo turno l’affluenza era arrivata al 39,86%. A Roma ha votato il 30,9% rispetto al 36,8% del primo turno alla stessa ora, mentre a Torino l’affluenza è scesa al 32,8%, dal 36,5% precedente.

Elezioni comunali 2021: quando e come si vota

I ballottaggi delle elezioni comunali sono in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021, per eleggere i sindaci di 65 comuni, dopo il primo turno del 3 e 4 ottobre scorso. I cittadini coinvolti che potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Non appena le urne saranno chiuse, inizierà lo spoglio delle schede, mentre i primi exit poll saranno disponibili subito dopo la chiusura dei seggi.

Nei comuni andati a ballottaggio, si sfidano i due candidati più votati al primo turno dopo che nessuno è riuscito a ottenere il 50% più uno dei consensi nella tornata del 3 e 4 ottobre. Una procedura che vale per i comuni con più di 15mila abitanti: per gli altri comuni, invece, vince il candidato sindaco che ha ottenuto un voto in più in turno unico. Ciascun elettore può esprimere la propria preferenza tracciando un segno sul nome del candidato sindaco.

In alternativa, si può votare una delle liste collegate al candidato sindaco: così la preferenza andrà sia alla lista che al sindaco che quel partito sostiene. Previsto anche il voto disgiunto: i cittadini possono barrare sulla loro scheda il nome di un candidato sindaco e poi il simbolo di una lista che non lo appoggia. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento d’identità e la tessera elettorale (qui le informazioni su come rinnovarla). Non è obbligatorio il Green Pass, mentre è necessario indossare la mascherina, rispettare le norme di distanziamento sociale, igienizzare le mani prima di votare, ed è assolutamente vietato recarsi al seggio se la temperatura corporea supera i 37,5° o se si è obbligati a rispettare un periodo di quarantena.

