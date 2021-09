Chi è Enrico Michetti, candidato del centrodestra alle elezioni amministrative Roma 2021

Avvocato e docente universitario, Enrico Michetti è il candidato del centrodestra alle elezioni amministrative di Roma, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Candidato in quota Fratelli d’Italia, Michetti è sostenuto da Lega, Forza Italia-Udc, Rinascimento Cambiamo, Lista civica Michetti, Partito liberale europeo.

Con Enrico Michetti il centrodestra punta a “riprendersi” la Capitale a tredici anni di distanza dall’ultimo sindaco di centrodestra, Gianni Alemanno. Ma chi è Enrico Michetti? E qual è la sua carriera? Di seguito, tutte le informazioni sul candidato del centrodestra a Roma.

Biografia

Nato a Roma il 19 marzo del 1966, Enrico Michetti si è laureato in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza”. È iscritto all’Ordine degli Avvocati della Capitale dal 1996 ed è abilitato al patrocinio dal 2008. Titolare di un proprio studio professionale nel quartiere Prati, insegna diritto degli enti locali all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Esperto di diritto amministrativo, il legale è anche opinionista di Radio Radio per cui cura una rubrica quotidiana in cui discute con gli ascoltatori. Difensore di vari enti locali e sindaci presso Tar e Consiglio di Stato, l’avvocato si è guadagnato l’appellativo di “Tribuno della Radio“.

Durante le sue trasmissioni radiofoniche si è contraddistinto sia per i consigli in materia amministrativa elargiti a piccoli comuni ed enti regioni, sia per alcune sue gaffe, tra cui quella sul vaccino anti-Covid, equiparato al doping.

Il 9 giugno scorso è stato scelto come candidato del centrodestra alle comunali di Roma, in quota Fratelli d’Italia, in ticket con l’ex magistrato Simonetta Matone, che, qualora Michetti venisse eletto al Campidoglio, ricoprirà il ruolo di vicesindaco.

Vita privata

Enrico Michetti è molto riservato e non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Non è chiaro, infatti, se l’aspirante sindaco del centrodestra sia sposato o abbia figli.

