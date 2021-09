Nella Grande Bellezza della politica romana siamo di fronte a un paradosso capitale: i due candidati a sindaco che, secondo i sondaggi, si giocheranno l’elezione al ballottaggio del 18 ottobre sono stati fino a poco tempo fa “quasi amici”.

Nel 2019 il candidato del centrodestra Enrico Michetti sostenne l’ex ministro del Pd Roberto Gualtieri alle elezioni Europee. Le prove dell’endorsement sono nelle chat pubblicate in esclusiva sul nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale – TPI, in edicola da venerdì 24 settembre.

Dai testi su WhatsApp si vede che Enrico Michetti non solo si fece inviare il materiale elettorale dell’allora eurocandidato dem presso la sede della Gazzetta amministrativa, ma addirittura assicurò al suo attuale avversario come minimo “una cinquantina di voti”.

