Chi è Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle elezioni amministrative Roma 2021

Ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri è il candidato del Pd alle elezioni amministrative di Roma, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Gualtieri guida una coalizione di centrosinistra, sostenuta, oltre che dal Partito Democratico, da Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Roma Futura, Sinistra Civica Ecologista, Lista Civica Gualtieri Sindaco, Demos.

L’esponente del Pd è stato scelto come candidato sindaco dopo la vittoria alle primarie, che si sono svolte il 20 giugno scorso. Gualtieri, che ha ottenuto 28.561 preferenze, pari al 60,64% dei voti, era in lizza con Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Imma Battaglia, Stefano Fassina, Tobia Zevi e Cristina Grancio. Ma chi è Roberto Gualtieri? E qual è la sua carriera? Di seguito, tutte le informazioni sul candidato del Pd a Roma.

Biografia

Nato a Roma il 19 luglio del 1966, dopo il diploma classico, conseguito presso il liceo Visconti e la laurea in Lettere, conseguito il dottorato di ricerca in Scienze storiche alla Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino.

Professore associato di Storia contemporanea all’Università “La Sapienza” di Roma, è vicedirettore della Fondazione Istituto Gramsci. La sua attività politica inizia da giovane quando, dopo l’iscrizione alla Federazione Giovanile Comunista Italiana, nel 1985 prende la tessera del Partito Comunista italiano.

Negli anni successivi ha militato nei Democratici di Sinistra, facendo parte prima della segreteria di Roma e poi del consiglio nazionale.

È stato tra coloro che hanno redatto il Manifesto per il Partito democratico, di cui è entrato a far parte della Direzione nazionale a partire dal 2008.

Eletto come eurodeputato per il Pd nel 2009, viene nominato titolare della Commissione per gli Affari Costituzionali (AFCO) e della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.

Dopo aver ricoperto numerosi incarichi a livello europeo, nel 2014 viene eletto presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, ruolo che gli viene riconfermato nel 2019.

Pochi mesi dopo, però, si dimette da europarlamentare dopo essere stato nominato ministro delle Finanze nel governo Conte bis, ruolo che ha ricoperto fino al 13 febbraio 2021. Nel 2020, inoltre, è stato eletto deputato alle elezioni suppletive convocate per colmare il seggio lasciato vacante da Paolo Gentiloni dopo la sua nomina a commissario europeo.

Vita privata

Roberto Gualtieri è molto schivo a parlare della sua vita privata. Di lui si sa che è sposato da diversi anni e che ha un figlio. Appassionato di musica, suona la chitarra. Nel 2020 è stato il primo ministro italiano a iscriversi a Tik Tok.

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2021

Qui tutte le notizie sulle elezioni comunali di Roma