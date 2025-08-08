Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 8 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata dinamica, ma non priva di tensioni. L’Ariete sente un forte desiderio di cambiamento, quasi come se qualcosa non lo soddisfacesse più, soprattutto nella sfera privata. In amore c’è bisogno di comprensione: non puoi sempre aspettarti che l’altro intuisca i tuoi stati d’animo. Se sei single, potresti sentirti combattuto tra voglia di libertà e bisogno di affetto. Sul lavoro ti senti un po’ sotto pressione, forse anche per una decisione che tarda ad arrivare. Ritagliati spazi per te stesso: una passeggiata o un momento di silenzio ti aiuteranno a rimettere in ordine i pensieri.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 agosto 2025), la Luna e Venere sono favorevoli e portano equilibrio nei rapporti, soprattutto affettivi. È un momento ideale per chiarire situazioni lasciate in sospeso. Se hai vissuto un allontanamento o una crisi recente, potresti scoprire che c’è ancora spazio per recuperare. In ambito lavorativo, alcune incertezze economiche ti rendono più cauto del solito, ma la tua capacità organizzativa è una garanzia di stabilità. Cerca di non essere troppo rigido con chi non segue i tuoi ritmi: a volte un po’ di flessibilità fa miracoli. Bene la serata per una cena rilassante o un momento romantico.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata scoppiettante per chi è nato sotto il segno dei Gemelli. Sei brillante, comunicativo e hai la straordinaria capacità di coinvolgere gli altri. In amore, però, questa tua leggerezza potrebbe essere fraintesa da chi cerca certezze. Se hai una relazione, cerca di essere più presente emotivamente. Il lavoro ti regala grandi soddisfazioni: idee che sembravano irrealizzabili prendono finalmente forma. Ottimo momento per presentare un progetto o chiedere un confronto. Fortuna in piccoli spostamenti o negli incontri casuali: una chiacchierata potrebbe rivelarsi più importante del previsto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata emotivamente intensa, che si ritrova spesso a guardare indietro con un pizzico di nostalgia. In amore, però, questo è un punto di forza: sai offrire comprensione e dolcezza come pochi. Se sei in coppia, approfitta del momento per approfondire il dialogo e creare maggiore complicità. Se sei single, lasciati guidare dall’intuito. Attenzione al lavoro: potresti sentirti poco motivato o distratto. Cerca di non portare le preoccupazioni personali sul piano professionale. Ottimo momento per dedicarti a casa, famiglia e benessere interiore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 agosto 2025), la tua energia è alle stelle e oggi potresti davvero fare la differenza. Hai il carisma giusto per portare avanti idee, progetti e per farti ascoltare da chi conta. In amore, però, potresti mostrarti un po’ troppo autoritario o geloso. Ricorda che il rispetto reciproco è alla base di ogni rapporto duraturo. Nel lavoro arrivano conferme, anche se ti sembrava tutto fermo. Se hai un’attività autonoma, potrebbe aprirsi una nuova strada o collaborazione. Fortuna e intuizione in crescita: approfitta del momento per osare, ma sempre con lucidità.

PESCI

Cari Pesci, è importante mantenere la calma e non lasciarsi travolgere dall’ansia del controllo. In amore, c’è bisogno di tenerezza e meno razionalità: a volte anche tu puoi lasciarti andare senza calcolare ogni cosa. Se sei in una relazione stabile, potresti vivere un momento di profonda sintonia, ma solo se lasci cadere le piccole rigidità. Sul lavoro ci sono delle distrazioni: cerca di rivedere alcune priorità. Attenzione alle spese impreviste. La serata sarà ideale per riflettere su ciò che davvero vuoi nei prossimi mesi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 8 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

