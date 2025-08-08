Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 8 agosto 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata segnata da un desiderio di novità e un po’ di incertezza nei sentimenti. I single potrebbero preferire esperienze leggere, mentre chi è in coppia vive qualche nostalgia. Tensioni familiari e nervosismo richiedono calma e pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 agosto 2025), intuito e chiarezza favoriti da una Luna amica e da Venere. Possibile “ritorno di fiamma” se la separazione è recente. Buona lucidità per affrontare preoccupazioni economiche o lavorative. Apri il cuore anche se di solito ti affidi solo alla logica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, sensibilità accentuata: nostalgie e sogni emergono con forza. Ottimo momento per auto-riflessione, dialogo sincero e relax. In amore e famiglia, la dolcezza vince su ogni tensione.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025

oroscopo paolo fox oggi

CANCRO

Cari Cancro, si avvertono conflitti interiori: voglia di cambiare rotta e ribellione a schemi stantii. Evita decisioni impulsive, valuta con calma prima di agire, soprattutto nei rapporti familiari e sentimentali.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 agosto 2025), la Luna ti protegge nei sentimenti: se c’è stato un conflitto recente, ora puoi recuperare. Prudenza nelle spese. Piccoli ritardi sul lavoro, ma nulla di grave.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, giornata energica e piena di possibilità. Hai le parole giuste per convincere chiunque. In amore, però, potresti sembrare un po’ troppo sfuggente: cerca il giusto equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il Sole è dalla tua parte! Brilli e attiri attenzioni ovunque. Sul lavoro si aprono nuove prospettive. In amore, non essere troppo esigente: anche tu hai i tuoi limiti!

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 4-10 AGOSTO 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 8 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 8 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 8 agosto 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, venerdì 8 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 8 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 8 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 8 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, giovedì 7 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 7 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 7 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 7 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 7 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 6 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca