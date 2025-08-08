Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 8 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 8 agosto 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata segnata da un desiderio di novità e un po’ di incertezza nei sentimenti. I single potrebbero preferire esperienze leggere, mentre chi è in coppia vive qualche nostalgia. Tensioni familiari e nervosismo richiedono calma e pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 agosto 2025), intuito e chiarezza favoriti da una Luna amica e da Venere. Possibile “ritorno di fiamma” se la separazione è recente. Buona lucidità per affrontare preoccupazioni economiche o lavorative. Apri il cuore anche se di solito ti affidi solo alla logica.

GEMELLI

Cari Gemelli, sensibilità accentuata: nostalgie e sogni emergono con forza. Ottimo momento per auto-riflessione, dialogo sincero e relax. In amore e famiglia, la dolcezza vince su ogni tensione.

CANCRO

Cari Cancro, si avvertono conflitti interiori: voglia di cambiare rotta e ribellione a schemi stantii. Evita decisioni impulsive, valuta con calma prima di agire, soprattutto nei rapporti familiari e sentimentali.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 8 agosto 2025), la Luna ti protegge nei sentimenti: se c’è stato un conflitto recente, ora puoi recuperare. Prudenza nelle spese. Piccoli ritardi sul lavoro, ma nulla di grave.

VERGINE

Cari Vergine, giornata energica e piena di possibilità. Hai le parole giuste per convincere chiunque. In amore, però, potresti sembrare un po’ troppo sfuggente: cerca il giusto equilibrio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il Sole è dalla tua parte! Brilli e attiri attenzioni ovunque. Sul lavoro si aprono nuove prospettive. In amore, non essere troppo esigente: anche tu hai i tuoi limiti!