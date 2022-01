Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete in un periodo di riflessione: oggi sarà opportuno probabilmente riconsiderare alcune frequentazioni dall’influsso negativo concentrandosi maggiormente sul proprio benessere. Ormai le vacanze natalizie sono finite, riprendete la dieta e la cura del corpo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 gennaio 2022), ottima condizione astrale degli Scorpione che proseguirà anche nei prossimi mesi: l’astrologo ospite tutti i giorni ai Fatti Vostri suggerisce di catalizzare al meglio gli influssi positivi in molti campi della vita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata positiva per il vostro segno. Nonostante tutto molti di voi però potrebbero avere a che fare con un passaggio sottotono della sfera sentimentale. Un consiglio? Il popolare astrologo suggerisce essenzialmente tanto impegno sul lavoro. Così potrete togliervi belle soddisfazioni, anche economiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in questa giornata sentirete la necessità di concentrarvi su nuovi progetti nel campo del lavoro e degli affetti. Lasciate perdere invece, per la giornata di oggi, le situazioni pendenti negative. Affrontate il futuro con entusiasmo e rimettetevi a dieta, ultimamente avete sgarrato troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 gennaio 2022), per voi si prospetta una giornata nella quale ci sarà un miglioramento della propria situazione lavorativa e affettiva. Stress e fatica in calo ma occhio ai nuovi impegni. Le feste sono finite ed è il momento di rimboccarsi le maniche.

PESCI

Cari Pesci, districarsi nelle turbolenze nel campo affettivo e dell’amore potrà non essere semplice mentre sono attese delle svolte, anche se nel lungo periodo, nel campo lavorativo. Insomma, potete togliervi belle soddisfazioni. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: il momento positivo prosegue per i nati sotto questo segno. Concentratevi su tanti temi.