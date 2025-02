Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 febbraio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 febbraio 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le giornate più passionali saranno quelle in arrivo, un sentimento potrà finalmente ripartire. Capitolo lavoro: Marte contrario invita a mettere a posto conti del passato. La settimana che state vivendo riuscirà a darvi una chance in più e aiuterà anche il settore dei contatti e dei rapporti con gli altri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 febbraio 2025), il periodo che state vivendo riuscirà finalmente a darvi quella carica di serenità e di equilibrio necessaria per riuscire a vivere tutte le situazioni con più determinazione ed equilibrio. Lavoro? Se dovete far partire un lavoro o affrontare una prova le stelle sono dalla vostra parte!

GEMELLI

Cari Gemelli, inizia il transito di Venere a favore. Quella di oggi, 7 febbraio, sarà una giornata interessante soprattutto se intendete fare nuove conoscenze. Dopo un periodo vissuto in maniera piuttosto articolata e positiva arriva una fase che tende a stabilizzare le questioni di carattere personale. Lavoro? Conferme possibili da un punto di vista professionale.

CANCRO

Cari Cancro, Giove tra qualche mese convaliderà le storie più belle, siete già più passionali e disponibili a guerreggiare per ottenere ciò che desiderate. Capitolo lavoro: può accadere che proprio in questi giorni una persona vi prenda a ben volere e vi faccia delle proposte molto interessanti in vista della seconda parte dell’anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 febbraio 2025), le nuove relazioni decolleranno e non ci vorrà neanche troppo tempo per i cuori solitari, incontri piacevoli possono capitare dall’oggi al domani. Capitolo lavoro: successi possono arrivare a breve. E’ un periodo impegnativo per chi sostiene delle prove anche se si tratta di un momento sostanzialmente dedito ai buoni propositi da attivare in vista della fine della primavera.

VERGINE

Cari Vergine, le questioni tra voi e chi amate andranno meglio. Molto meglio. Gennaio è stato un mese faticoso, non sempre per mancanza d’amore ma per troppi interrogativi che sono arrivati dall’esterno assieme alle preoccupazioni. Per quanto riguarda il lavoro, Giove rappresenta anche la legalità, se necessario fate trattare una persona competente.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: finalmente è arrivata quella carica di serenità e di equilibrio necessaria per riuscire a vivere tutte le situazioni con più determinazione ed equilibrio.