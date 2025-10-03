Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:00
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 ottobre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 3 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo 3 ottobre sarete chiamati a trovare compromessi, soprattutto nei rapporti personali. In amore serve ascolto reciproco. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di chiudere questioni lasciate in sospeso. Qualche tensione fisica va scaricata con relax. Periodo di maggiore stabilità, anche in campo affettivo. Nei rapporti serve pazienza. Lavoro? I progressi arrivano passo dopo passo, senza accelerazioni forzate. La calma sarà la vostra forza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), grande intensità emotiva, con relazioni che diventano più profonde e significative. Per quanto riguarda il lavoro, potete emergere, ma attenzione a possibili rivalità. Energia alta: sfruttatela per costruire senza forzare i tempi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e di nuove esperienze. In amore potreste cercare stimoli fuori dal solito contesto. Il lavoro favorisce viaggi, studi o attività che aprono orizzonti. Seguite l’istinto, ma restate con i piedi per terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo 3 ottobre avrete un lento ma sicuro recupero in campo affettivo: se ci sono state tensioni, ora potrete mettere basi più solide. Capitolo lavoro: la costanza continua a premiarvi. Attenzione allo stress: prendietevi spazi di riposo e ricarica.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), creatività e originalità sono al massimo, ma nei rapporti personali potreste sembrare sfuggenti. Il lavoro favorisce chi osa strade nuove. Non trascurate però chi vi vuole bene.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità e intuizione oggi – venerdì 3 ottobre 2025 – vi guidano bene. In amore vivete emozioni profonde, sul lavoro siete pronti a rimettere in gioco vecchi progetti. La salute chiede attenzione ai ritmi: alternate impegno e recupero.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: sensibilità e intuizione oggi vi guideranno bene. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 29 SETTEMBRE-5 OTTOBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
