Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 settembre al 5 ottobre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.
Cari Ariete, la settimana sarà caratterizzata da nuove possibilità lavorative. Le stelle suggeriscono di non lasciarvi bloccare dalla paura di sbagliare: il coraggio porterà frutti.
Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono delle giornate impegnative sul fronte professionale, con richieste che richiederanno impegno e costanza. Nonostante lo stress, le soddisfazioni non mancheranno. In amore, i legami più solidi diventeranno ancora più forti.
Cari Gemelli, molti di voi saranno al centro di una fase di grande energia creativa. Le idee nuove porteranno riconoscimenti sul lavoro, soprattutto se condivise con colleghi fidati.
Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sentirete il bisogno di introspezione. Questa settimana servirà per mettere ordine nelle emozioni e capire quali rapporti hanno davvero valore.
Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 settembre-5 ottobre 2025), è un periodo di affermazione personale. La carriera riceverà una spinta positiva, con possibili nuove opportunità da non sottovalutare. L’amore sarà stabile e sereno.
Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete concentrati sugli obiettivi futuri. È il momento giusto per pianificare e organizzare. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno conferme che rafforzeranno la fiducia in sé stessi.
Cari Bilancia, settimana di equilibrio. Il desiderio di cambiamento sarà forte e porterà a nuove scelte coraggiose. In amore, dolcezza e complicità rafforzeranno i legami.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete delle giornate intense. La determinazione sarà la chiave per superare piccoli ostacoli lavorativi. In amore, la passione sarà forte.
Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sarete carichi di entusiasmo e desiderio di sperimentare. Viaggi e nuovi incontri arricchiranno la settimana.
Cari Capricorno, si annuncia una settimana impegnativa ma produttiva. Il lavoro richiederà concentrazione e impegno, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.
Cari Acquario, sarete guidati dalla creatività. Progetti nuovi e collaborazioni stimolanti caratterizzeranno il lavoro. In amore, la spontaneità sarà premiata.
Cari Pesci, giornate introspettive e ricche di intuizioni. È il momento di ascoltare la propria voce interiore e prendere decisioni importanti.
