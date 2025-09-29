Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 29 settembre al 5 ottobre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana sarà caratterizzata da nuove possibilità lavorative. Le stelle suggeriscono di non lasciarvi bloccare dalla paura di sbagliare: il coraggio porterà frutti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono delle giornate impegnative sul fronte professionale, con richieste che richiederanno impegno e costanza. Nonostante lo stress, le soddisfazioni non mancheranno. In amore, i legami più solidi diventeranno ancora più forti.

GEMELLI

Cari Gemelli, molti di voi saranno al centro di una fase di grande energia creativa. Le idee nuove porteranno riconoscimenti sul lavoro, soprattutto se condivise con colleghi fidati.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sentirete il bisogno di introspezione. Questa settimana servirà per mettere ordine nelle emozioni e capire quali rapporti hanno davvero valore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (29 settembre-5 ottobre 2025), è un periodo di affermazione personale. La carriera riceverà una spinta positiva, con possibili nuove opportunità da non sottovalutare. L’amore sarà stabile e sereno.

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore sarete concentrati sugli obiettivi futuri. È il momento giusto per pianificare e organizzare. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno conferme che rafforzeranno la fiducia in sé stessi.

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di equilibrio. Il desiderio di cambiamento sarà forte e porterà a nuove scelte coraggiose. In amore, dolcezza e complicità rafforzeranno i legami.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vivrete delle giornate intense. La determinazione sarà la chiave per superare piccoli ostacoli lavorativi. In amore, la passione sarà forte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, sarete carichi di entusiasmo e desiderio di sperimentare. Viaggi e nuovi incontri arricchiranno la settimana.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, si annuncia una settimana impegnativa ma produttiva. Il lavoro richiederà concentrazione e impegno, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

ACQUARIO

Cari Acquario, sarete guidati dalla creatività. Progetti nuovi e collaborazioni stimolanti caratterizzeranno il lavoro. In amore, la spontaneità sarà premiata.

PESCI

Cari Pesci, giornate introspettive e ricche di intuizioni. È il momento di ascoltare la propria voce interiore e prendere decisioni importanti.

