Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 3 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi, 3 ottobre 2025, sarà una giornata vivace, con energie che spingono verso nuove iniziative. In amore c’è voglia di chiarire e aprirsi. Capitolo lavoro: nascono idee da non sottovalutare. Attenzione solo agli eccessi di entusiasmo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), periodo di maggiore stabilità, anche in campo affettivo. Nei rapporti serve pazienza, soprattutto se ci sono state incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro, i progressi arrivano passo dopo passo.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio amico vi rende brillanti nei contatti e nelle idee, ma nel corso delle prossime ore potreste vivere qualche sbalzo d’umore. In amore meglio chiarire subito le cose. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo offre opportunità interessanti, in particolare se richiedono flessibilità e creatività.

CANCRO

Cari Cancro, Luna e pianeti favorevoli portano energia positiva. Ottimo momento per aprirvi a nuove emozioni, date spazio a sentimenti o progetti rimasti in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, arriva la spinta giusta per realizzare ciò che avevi rimandato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 3 ottobre 2025), non mancano tensioni, in particolare nei rapporti di coppia o familiari, ma se usate il dialogo potete superarle. Per quanto riguarda il lavoro, i frutti degli sforzi iniziano a vedersi, anche se resta qualche ostacolo da superare.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle indicano movimento: Venere porta sorprese in amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è spazio per cambiamenti positivi. La vostra razionalità resta un punto fermo, ma durante la gioranta di oggi – 3 ottobre – anche l’intuito può guidarvi al meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: Venere porta sorprese in amore, mentre sul lavoro c’è spazio per cambiamenti positivi.