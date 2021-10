Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 29 ottobre 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di fare pace con una persona, ci sono state delle incomprensioni di recente che vi hanno turbato. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine di questo mese sarà possibile concludere un accordo. Siate fiduciosi e abbiate un po’ di pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 ottobre 2021), il mese di ottobre si conclude con la possibilità di vivere una bella emozione nella sfera sentimentale. Dopo qualche giorno complicato, ve lo meritate. Chi è single potrebbe quindi incontrare l’anima gemella.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi sarà positiva, specie in amore: se avete da fare una rimostranza nella sfera sentimentale è meglio parlare nelle prossime ore. Non rimandate ancora. Per quanto riguarda il lavoro, state facendo il punto della situazione, avreste bisogno di collaboratori fidati.

CANCRO

Cari Cancro, siete a un bivio e dovete fare una scelta importante per il vostro futuro. in amore se siete single potete conquistare al più presto l’anima gemella. Capitolo lavoro: è in arrivo un’informazione importante da sfruttare per fare un salto di qualità. Dimostrate a tutti il vostro valore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (29 ottobre 2021), per voi sarà una giornata nella quale potrete affrontare il partner e metterlo con le spalle al muro (ovviamente, in senso figurato…). Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere forti discussioni con colleghi e superiori. Cercate di mantenere la calma.

VERGINE

Cari Vergine, il fine settimana sarà decisamente positivo per la coppia. Per quanto riguarda il lavoro, il mese di novembre sarà un mese che partirà alla grande. Tenete duro ancora qualche giorno. Presto potrete togliervi grandi soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottima giornata per l’amore. In gran miglioramento il lavoro.

