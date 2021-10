Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 29 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 29 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata sarà promettente in amore, ritorna la voglia di fare progetti per le coppie appena formatesi. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate un incontro che in questi giorni può diventare positivo. Una svolta in vista? Spetta a voi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 29 ottobre 2021), per voi sarà una giornata decisiva in amore. Una relazione che non funziona, nelle prossime ore potrebbero tornare piccole ansie. Per quanto riguarda il lavoro, se avete cause legali in corso oppure ci sono delle questioni che dovete discutere, non potete pretendere che tutto si risolva in fretta… Calma.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nelle prossime ore ci sarà una bella situazione astrologica per quanto riguarda la sfera sentimentale. Capitolo lavoro: circondatevi di persone giuste. Persone che possano darvi una mano con onestà. Soprattutto se avete problemi da risolvere a livello lavorativo.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i prossimi tre giorni saranno molto interessanti e soprattutto nella giornata di domenica ci sarà una piccola svolta in amore, potete conquistare qualcuno di speciale. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo ottime possibilità. Valutate pro e contro prima di accettare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (29 ottobre 2021), è il momento giusto per fare una pausa di riflessione se pensate che qualcosa si sia rotto nei rapporti con il partner. A lavoro è il caso di rimandare incontri spinosi. Complicazioni in vista. Ci saranno tempi migliori.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, meglio esternare i propri pensieri subito, senza aspettare la fine del mese, potete conquistare una persona che vi piace o chiarire litigi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi qualche giorno di riposo. Relax. Il weekend cade a fagiolo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: ottima giornata per l’amore e anche sul lavoro ci saranno grandi soddisfazioni.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 25-31 OTTOBRE