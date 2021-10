Oroscopo Paolo Fox della settimana 25-31 ottobre 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 25 al 31 ottobre 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 al 31 ottobre 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, l’astrologo prevede una settimana da cinque stelle su cinque. Venere è finalmente dalla vostra parte e porterà con sé la voglia di amare. I giovani vivranno delle storie molto veloci, ma il periodo resterà intrigante e affascinante. Occhio, però, a chi vi vuole far perdere tempo. Lavoro? Alcuni risultati non sono quelli che immaginavate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Settembre in amore è stato un mese difficile, molte storie sono giunte al capolinea e avete dovuto fare i conti con qualche disagio. Questa, però, sarà una settimana positiva in amore: occhio solo alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Acquario e del Leone. Per quanto riguarda il lavoro, non vi sentite soddisfatti: state facendo qualcosa che non pensate stia mettendo in risalto le vostre capacità.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Venere è in opposizione ed è meglio mantenere la calma, usare la prudenza soprattutto nelle storie nate da poco. Siete troppo polemici e pensierosi, rilassati. Per quanto riguarda il lavoro, non cercate di risolvere i problemi tutti insieme: bisogna avere pazienza, Giove è dalla vostra parte e aiuterà chi si vuole mettere in gioco.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. In amore chi è single dovrebbe guardarsi attorno perché gli incontri di questo periodo promettono bene, sono favoriti. Per quanto riguarda il lavoro, le giornate saranno di recupero: potrete anche fare delle scelte in vista del futuro, soprattutto perché i mesi di gennaio e febbraio del 2022 saranno fondamentali per voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (25-31 ottobre 2021), tre stelle. Situazione astrologica intrigante, ma occhio alle storie che nascono per gioco e che poi diventano importanti. Lavoro: avete speso soldi e sono previste altre spese per questioni legali, che vi creeranno non poco disagio. Non scordate le bollette da pagare…

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. La settimana in amore inizia con qualche tensione, c’è qualcosa che non vi quadra e dal punto di vista fisico non siete in ottima forma. Chi vuole vivere nuovi sentimenti, però, deve lasciarsi andare: cercate di scegliere bene, soprattutto persone con cui potete ragionare e avere scontri verbali. Sul lavoro rallentamento in vista…

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore ora c’è molta più tranquillità e potrebbe anche nascere una bella storia. Non fermatevi se qualcuno ricambia il vostro sentimento, Venere è dalla vostra parte e vi aiuterà soprattutto nel weekend, che sarà molto passionale. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le nuove proposte: il periodo promette bene.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Ogni tanto bisogna lasciar andare, dimenticare le preoccupazioni del passato e i nati sotto il segno dei Pesci e del Capricorno possono aiutarvi in questa impresa. Le stelle vi proteggono, se vi piace qualcuno fatevi avanti perché magari nel prossimo mese arriverà qualcosa di bello.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore è arrivato il momento di agire, le stelle sono dalla vostra parte. Se state cercando di recuperare una persona, concentratevi bene perché potreste anche riuscire nell’impresa. Il weekend è interessante, Venere sarà con voi e avrete tutta la volontà di mettervi in gioco, di superare gli ostacoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Venere nel mese di novembre sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a fare nuove conoscenze. Anche chi ha un passato alle spalle buio, ora può rialzarsi perché l’amore busserà a quella porta. Aumenta il desiderio fisico. Capitolo lavoro: un’attività ferma da tempo ora può ripartire, ma tutto dipende da voi e dalle vostre capacità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere è dalla vostra parte e l’oroscopo per la sfera sentimentale è interessante, potreste anche innamorarvi di qualcuno in questi giorni. Avrete voglia di mettervi in gioco, di lasciarvi andare, di far battere di nuovo il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, siete ottimisti anche se avete un atteggiamento critico nei confronti degli altri.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Occhio alle illusioni e ai colpi di fulmine che si rivelano un fuoco di paglia. Ci sono delle difficoltà da affrontare: non legatevi a persone distanti o già impegnate, puntate alla serenità. Lavoro: se siete giovani e state cercando qualcosa, proponetevi, fate tutte le richieste, ma non aspettatevi risposte immediate.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente