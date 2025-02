Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 febbraio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 28 febbraio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore servirà tanta prudenza. Volete sempre ottenere il massimo, ma non sempre gli altri sono disposti ad assecondare alcune vostre esigenze. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 febbraio 2025), siete in attesa di ricevere risposte, in particolare in ambito lavorativo. Come anche in amore potrebbero esserci delle conferme che da tempo attendete di valutare. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi si prospetta una giornata interessante e decisamente positiva. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci buone occasioni per ottenere qualche guadagno in più. Non male anche la situazione sentimentale. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore verrà meno quella fastidiosa opposizione di Mercurio e allora per voi diventerà molto più facile trovare soluzioni ed essere convincenti con gli altri. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Ottime opportunità di successo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 28 febbraio 2025), è più facile mantenere la calma, qualche piccola novità vi potrebbe aiutare ad essere più fiducioso nel futuro. Guardate con ottimismo a ciò che vi accadrà a partire già da domani. Nel corso delle prossime ore verrà meno quella fastidiosa opposizione di Mercurio e allora per voi diventerà molto più facile trovare soluzioni.

PESCI

Cari Pesci, questo è un momento di grandi cambiamenti, la vostra condizione astrale vi suggerisce di perseguire con determinazione i vostri obiettivi sia in ambito lavorativo sia in quello sentimentale. Siete in attesa di ricevere risposte, in particolare in ambito lavorativo. Come anche in amore potrebbero esserci delle conferme che da tempo attendete di valutare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 FEBBRAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: nel corso delle prossime ore verrà meno quella fastidiosa opposizione di Mercurio e allora per voi diventerà molto più facile trovare soluzioni. Rimboccatevi le maniche.