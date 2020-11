Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 27 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi per voi sarà una giornata tranquilla e favorevole: la Luna infatti non è più in opposizione. Buone notizie e ritrovata serenità in amore, specie se avete avuto litigi e discussioni con il partner nel recente passato. Per quanto riguarda il lavoro, se qualcosa non sta andando come vorreste, magari un progetto a cui state lavorando da tempo, abbiate fiducia. Presto tutto si risolverà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la Luna in opposizione può portare a qualche tensione e discussione in amore. Capitolo lavoro: agite senza spendere troppi soldi, soprattutto se avete da risolvere un contenzioso. Ultimamente infatti avete avuto spese eccessive, e ora vi trovate in difficoltà.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata favorevole per il vostro segno. Fino a domenica mattina sfruttare le stelle che sono dalla vostra parte per parlare di cose importanti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, favoriti i progetti e i programmi che pensano al futuro. Avete un ottimo quadro astrale. Siate ambiziosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è il momento di risolvere problemi e tensioni in amore. Sul lavoro, non è un periodo ‘no’ anche se nelle prime tre settimane di novembre avete dovuto superare qualche ostacolo e affrontare un problema annoso. Abbiate pazienza, presto tutto andrà bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore nella giornata di oggi dovete fare grande attenzione se non volete litigare inutilmente con il partner. Siete nervosi, per cui basta poco per perdere la pazienza. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli problemi da risolvere. Mantenete la calma anche nei rapporti con i colleghi.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata favorevole: Venere e Luna sono dalla vostra parte: rapporti al top in ogni campo. Per quanto riguarda il lavoro, non fermatevi adesso se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo e stimolante. Può essere infatti il momento opportuno per cercare nuove chance di carriera. Dimostrate il vostro valore.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottime stelle (fino a domenica) per l’amore. Lavoro? Pensate a progetti futuri!

