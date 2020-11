Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 novembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle le ultime settimane non sono state eccezionali per quanto riguarda la sfera sentimentale e anche oggi sarete molto agitati. Per quanto riguarda il lavoro, se volete cambiare o se siete in bilico, dovete sapere che il 2021 vi darà delle risposte importanti. Abbiate ancora un po’ di pazienza.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede una giornata complessa dal punto di vista dei sentimenti. Potreste chiedere delle certezze e garanzie in più, soprattutto a chi vi vuole bene. Per quanto riguarda il lavoro, molte cose sono da rivedere. Cercate di essere prudenti in questo particolare periodo per evitare discussioni inutili!

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata ottima per il vostro segno: potete portare avanti tutti gli impegni e i progetti ai quali siete più legati. Sul lavoro, sarete agitati perché vorrete risolvere i problemi prima di subito. Spesso però non è possibile, per cui dovete avere un altro po’ di pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci saranno ottime opportunità in amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare problemi e complicazioni inutili, non ha senso peggiorare le cose. Specie oggi, infatti, le stelle non vi assistono, quindi meglio mantenere la calma.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle oggi per voi si prospetta una giornata da prendere con le pinze in amore: in realtà da qualche giorno e soprattutto nei weekend capita sempre qualche piccola contrarietà o litigio, per cui cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete sollecitare qualcuno: avete bisogno di una risposta, non fate passare troppo tempo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna è dalla vostra parte: oggi avrete voglia di innamorarvi, non vi manca l’iniziativa. Per quanto riguarda il lavoro, sta arrivano il momento giusto per affrontare questioni delicate con Giove che è favorevole! Fatevi trovare pronti e preparati.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata importante per quanto riguarda amore e lavoro. Fatevi avanti.

