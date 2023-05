Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata parla di grandi emozioni quindi sfruttatela al massimo. In amore chi è single può finalmente incontrare l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro siete con la testa da un’altra parte e non avete molta voglia di impegnarvi. Ma non mollate troppo la presa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 maggio 2023), questa mattinata è abbastanza sottotono ma già dalle ore pomeridiane l’umore tornerà alto. Sul lavoro tutto procede bene anche se non siete del tutto soddisfatti.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete vissuto un lungo periodo lontano dall’amore ma adesso la passione sta tornando protagonista delle vostra vita. Sul lavoro siete stimati da tutti. Avete infatti un gran cuore e disponibilità nell’aiutare chi è in difficoltà o ha più bisogno. Non è da tutti.

CANCRO

Cari Cancro, è arrivato il momento di dedicare un po’ più di attenzioni al partner e questo fine settimana è il momento ideale per farlo. Sul lavoro Giove aiuta e aspettatevi belle sorprese dalla prossima settimana. Fatevi trovare pronti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 maggio 2023), siete pieni di pensieri in questi ultimi giorni, dovreste cercare di rilassarvi e staccare la spina. Il lavoro è impegnativo ma cercate di prendervi un po’ di tempo per voi stessi.

VERGINE

Cari Vergine, seguite il vostro istinto in amore perché ha sempre ragione. Saprete ottenere grandi cose e dimostrare di che pasta siete fatti. Sul lavoro il ragionamento da applicare dovrebbe essere lo stesso. Non potete raggiungere traguardi importanti senza l’impegno e il desiderio di ottenerli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: siete precisi e razionali, ma a volte dovreste fidarvi di più del vostro istinto perché non vi tradisce mai.

