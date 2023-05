Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 26 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 26 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete un po’ pensierosi ultimamente ma dovete cercare di chiarire cosa avete nella testa. Sul lavoro inizia un periodo un po’ complicato ma bisogna tenere duro. Saprete superare anche questa, ma servirà impegno e determinazione. Saprete ottenere grandi cose.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 maggio 2023), è il momento di vivere il presente al massimo e sul lavoro non fatevi spaventare da un po’ di tensione. Qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Ma voi andate dritti per la vostra strada.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sono favoriti i nuovi incontri che potranno trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro arrivano nuove opportunità. Magari sarà l’occasione giusta per ripartire da zero e lanciarvi in nuove avventure stimolanti. Siete stanchi della solita routine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le stelle non sono proprio dalla vostra parte ma bisogna tenere duro lo stesso. Sul piano lavorativo va meglio rispetto a quello sentimentale anche se volete qualcosa di più. Siete sicuri che la persona che vi sta a fianco sia quella giusta?

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 26 maggio 2023), bisogna mantenere la calma in amore e capire chi vi vuole bene davvero. Sul lavoro arrivano belle soddisfazioni. Magari potete firmare un contratto o avere una promozione, e quindi un aumento. Che volete di più?

PESCI

Cari Pesci, è arrivato il momento di affrontare la realtà e lasciare stare i sogni. Sul lavoro siete molto impegnati ma è una cosa buona. Di questi tempi… non fatevi però prendere dall’ansia o dalla fretta, rischiate di commettere errori. E nella vostra posizione possono essere dolorosi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: chi è single può incontrare l’anima gemella e ottenere grandi cose. Love is in the air.