Oroscopo Paolo Fox della settimana 22-28 maggio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 22 al 28 maggio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 28 maggio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, avrete la sensazione di aver superato un grande scoglio e questo è dovuto al fatto che potrete beneficiare di un quadro astrale più sereno, specie in amore. Chi è single potrebbe vivere emozioni speciali. Curate di più la forma fisica, anche in vista dell’estate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, ci saranno momenti di stress, cercate di evitare discussioni familiari. Tutta la settimana siete stati soggetti a sbalzi d’umore e ora sarà importante evitare dire cose che non si pensano magari in momenti in cui si arriva al vertice della tensione, e di cui poi vi pentireste.

GEMELLI

Cari Gemelli,in questa fase della vostra vita dovrete essere più pratici: di solito non siete molto appassionati al vostro lavoro e non guardate molto al denaro ma adesso il consiglio delle stelle è quello di tenere a bada le spese ed evitare di fare i passi più lunghi della gamba.

CANCRO

Cari Cancro, desiderate parlare d’amore senza nessuna maschera. Molti avranno la voglia di liberarsi di un grosso ‘macigno’ che grava da tempo su di voi. In genere siete persone molto leali ma alcuni cambiamenti d’umore possono indurvi a commettere errori.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (22-28 maggio 2023), passerete una settimana decisamente sottotono: molti potranno sentirsi stanchi e qualcuno dormirà male. In amore dovrete essere prudenti e non avere fretta di ottenere risposte. I contatti andranno al rallentatore.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle vi promettono molto sincerità. Nonostante qualche problema pratico, con il Sole dissonante, potrebbero sorgere forti perplessità e ogni decisione dovrà essere presa in modo determinato.

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi la settimana sarà importante soprattutto per parlare di soldi: in queste giornate festive non è facile guadagnare denaro ma si possono iniziare a fare progetti futuri. Avete in mente grandi opportunità che potrebbero trovare terreno fertile nelle prossime settimane.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Giove nel vostro segno vi regala una grande capacità di azione. Siete anche disponibili a fare incontri e se pensi di aver trovato la persona giusta questa è la giornata propizia per affondare il colpo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, il Sole è in netta opposizione nel vostro segno e questo rallenta trattative e accordi. Quando vi mettete in testa un obiettivo andate sempre fino in fondo. Luglio sarà un mese importante e la prossima settimana potrete beneficiare anche della Luna dalla vostra parte.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi stanno vivendo una fase di calo fisico. In questa settimana ci sarà una fase di recupero che non dovrete sottovalutare. In questo periodo potreste costruire qualcosa di importante grazie al vostro intuito. La realtà è che, anche se ci sono grandi progetti, in questa fase avrete anche molti invidiosi e oppositori.

ACQUARIO

Cari Acquario, settimana particolare per voi che siete seriamente ‘folli’ e riuscite a mettere in pratica idee che per altri sono improponibili e nelle quali mettete a frutto la vostra grande creatività, derivante dal secondo pianeta che governa il vostro segno: Saturno. Mettetevi in gioco.

PESCI

Cari Pesci, per motivi, prevalentemente legati al lavoro, alcuni di voi non hanno avuto tempo da dedicare alla persona amata. Il weekend sarà propizio per aiutarvi a recuperare il tempo perduto e l’amore potrebbe tornare protagonista. Cercate di allontanarvi dai pensieri negativi.

