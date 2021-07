Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 2 luglio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 2 luglio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi e in generale in tutto il mese di luglio avrete Venere favorevole, e questa non può che essere un’ottima notizia. Godetevi l’amore. Lavoro? Se volete mettervi in proprio questo può essere il momento propizio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 luglio 2021), i single devono valutare con attenzione le persone che incontrano e con chi hanno a che fare. La giornata sarà un po’ tesa e controversa. Per quanto riguarda il lavoro, non buttatevi giù se qualcosa non va come vorreste.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è favorevole e questa è già una gran cosa. Ci sono ottime opportunità per i sentimenti e tanta energia da sfruttare. Datevi da fare per dimostrare a tutti il vostro valore. Per quanto riguarda il lavoro, in questo mese fioccano gli accordi e le opportunità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna è dissonante e questa non è mai un’ottima cosa. C’è del nervosismo di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare i conti con qualche collega, possibili litigi in particolare con gli Ariete.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 2 luglio 2021), la Luna nel pomeriggio torna dalla vostra parte, ma in amore restano parecchi dubbi da sciogliere. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede a rilento. Forse quello che fate non vi entusiasma più di tanto…

PESCI

Cari Pesci, oggi – 2 luglio – le stelle sono favorevoli. In amore a volte basta uno sguardo per comunicare più di tante parole. Chi vi ama davvero dovrebbe capirvi… Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di dimostrare a tutti quanto valete. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 LUGLIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: si prospetta una giornata piena di opportunità.

