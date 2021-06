Oroscopo Paolo Fox della settimana 28 giugno – 4 luglio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 28 giugno al 4 luglio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 28 giugno al 4 luglio 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra settimana sarà da tre stelle. In amore c’è ancora qualcosa che non quadra, ma non temete perché le cose stanno per cambiare. Venere inizia infatti un transito positivo a partire da domenica che vi proteggerà sotto ogni punto di vista. Potete approcciare al futuro con positività. Sul lavoro se avete avanzato una richiesta, potete ottenere delle risposte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore alcuni nodi stanno per arrivare al pettine. Se la storia che state vivendo non vi soddisfa più, forse è arrivato il momento di mettere la parola fine e concentrarvi su qualcosa di diverso. Se ci sono state tensioni, affrontatele con fiducia e chiaritevi, soprattutto negli ultimi giorni della settimana. Sul lavoro, potreste essere rimasti vittima di un pettegolezzo e questo vi fa molto innervosire, tanto da voler cambiare aria.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Le amicizie possono trasformarsi in qualcosa di molto speciale, soprattutto nel mese di luglio. In generale a volte vi sentite insoddisfatti e vorreste maggiori attenzioni da parte del partner, con il quale sembra essere venuto meno quel feeling mentale che vi contraddistingueva.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle. State vivendo un periodo d’oro in amore grazie a Venere e al suo transito positivo. Molti di voi hanno già fatto ottimi incontri, che potranno presto trasformarsi in qualcosa di speciale. Siete molto timidi e a volte vi nascondete dietro una corazza. Lasciatevi andare senza paura. Sul lavoro è il momento di iniziare a progettare ciò che farete in autunno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Con Venere nel segno a partire da domenica, potete dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Possibile anche un ritorno di fiamma. Gli amori che nascono ora sono molto sensuali e promettenti: a legarvi, specie all’inizio, è una forte attrazione fisica.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore potete fare nuove e importanti conoscenze, che vi torneranno utili. D’altronde Venere sarà dalla vostra parte nella seconda metà del mese di luglio. Favoriti gli incontri: sarete intriganti e affascinanti, per cui potreste fare grandi conquiste. Sul lavoro state cercando delle risposte importanti ed entro fine luglio può arrivare una bella notizia.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, per voi questo mese di giugno è stato davvero pesante, ma ora può tornare il sereno. Potreste sentirvi attratti da una persona del segno del Leone, Sagittario o Ariete. Sul lavoro le cose non procedono per il verso giusto e non siete soddisfatti, ma non buttatevi giù.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quattro stelle. In questi giorni in amore sarà necessario fare chiarezza. Siete stanchi di chi non vi comprende o vuole imbrogliarvi o fa promesse che poi non mantiene. Amate la chiarezza e la sincerità. Fate attenzione al troppo nervosismo di questi giorni, rischiate di dire qualche parola di troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. In amore inizia per voi una promettente fase di recupero, dopo una serie di sofferenze e stress che avete accumulato. Venere da domenica torna dalla vostra parte: potete finalmente lasciarvi andare. Non abbiate paura, sarà una settimana promettente. Sul lavoro, se avete seminato bene, è il momento di raccogliere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Venere in opposizione porta a litigi e discussioni con il partner, ma già dal weekend le cose si rimetteranno a posto. A volte siete troppo testardi e non riuscite a trovare un compromesso con chi vi circonda. Sarebbe meglio riuscire a mediare. Se pensate che una persona non sia quella giusta, meglio voltare pagina.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore siete diventati intolleranti verso tutto e tutti. Ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza. Tanti dubbi soprattutto per chi ha da poco alle spalle una storia importante. Volete liberarvi dal passato e cambiare rotta. Agitazione sul lavoro se qualcuno non ha mantenuto le promesse fatte.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. L’amore è assoluto protagonista della vostra vita e voi siete tra i segni favoriti di questa settimana. Se c’è una persona che vi piace, lanciatevi con entusiasmo, non avete nulla da perdere se siete single. Sul lavoro tanta energia, siate concentrati e iniziate a progettare per l’autunno.

