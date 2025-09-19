Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 19 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le tensioni andrebbero affrontate con maggiore leggerezza. Relax. Alcune preoccupazioni o distrazioni, dovute magari al lavoro, possono aver ridotto il tempo e le energie dedicate ai sentimenti. Tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 settembre 2025), Venere nelle scorse ore ha smesso di essere in posizione sfavorevole nei vostri confronti. E si vede… Alcuni momenti di agitazione potrebbero aver preso origine da eventi passati. Per quanto riguarda il lavoro, è opportuno evitare discussioni inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione a difficoltà di comunicazione o comprensione, è importante non esasperare i toni. A che pro? Per quanto riguarda il lavoro, la situazione lavorativa appare in fase di sblocco. Datevi da fare per raggiungere i vostri sogni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere favorisce una fase di recupero nella vita sentimentale, anche se molti stanno lottando per affermare le proprie idee o si sentono distanti dalle posizioni del partner. Per quanto riguarda il lavoro, entro il mese di ottobre sarà necessario rivedere il proprio ruolo all’interno di un’azienda.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 settembre 2025), questa che si sta chiudendo è l’ultima settimana con Venere in posizione sfavorevole. Godetevela. Per i professionisti autonomi è un periodo di scelte significative che potrebbero influire sul prossimo futuro.

PESCI

Cari Pesci, l’amore in queste ore passa in secondo piano: può esserci qualcuno lontano o qualche discussione familiare, in particolare sabato e domenica, che contribuirà a creare tensione. Le persone in cerca di occupazione hanno ottime opportunità in questo periodo per avanzare richieste e valutare opzioni. Guardatevi intorno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 19 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Venere favorisce una fase di recupero nella vita sentimentale.