Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 19 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 settembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le influenze astrali risultano favorevoli, anche se bisognerà fare attenzione all’opposizione di Mercurio che in queste ore di fine settembre potrà provocare qualche attrito all’interno della coppia. Le scadenze e le attività da portare a termine saranno numerose. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 settembre 2025), in queste ore è fondamentale prestare una particolare attenzione alla gestione dei sentimenti. Il weekend alle porte promette momenti intensi e coinvolgenti. Capitolo lavoro: non dovete essere preoccupati per l’esito delle scelte lavorative che vi trovate ad affrontare. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, negli ultimi tempi sono stati compiuti diversi passi avanti, le decisioni prese durante l’ultimo fine settimana hanno rappresentato per alcuni un cambiamento di vita. Per quanto riguarda il lavoro, periodo interessante, in particolare per chi deve portare avanti trattative o formalizzare accordi.

CANCRO

Cari Cancro, questa che state vivendo è una fase che indica incontri positivi e significativi, spingendo alcune coppie a valutare passi rilevanti. La posizione di Giove di queste ore rappresenta fertilità, cogliete l’occasione. Per quanto riguarda il lavoro, il momento è stimolante. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 19 settembre 2025), condizioni favorevoli per la vita sentimentale. Anche chi non ha una relazione stabile potrà incontrare persone nuove. L’influsso di Marte stimola la voglia di vivere i rapporti con maggiore partecipazione. Emergono segnali di possibile rinnovamento sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, Venere entra nel segno e porta nuove prospettive in ambito affettivo. È il momento di dare spazio ai sentimenti e riscoprire il piacere di amare. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovarvi a dover accettare un nuovo progetto o incarico lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: periodo che offre condizioni favorevoli per la vita sentimentale.