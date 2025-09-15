Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 settembre 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 15 al 21 settembre 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 15 al 21 settembre 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana vi vede protagonista nel lavoro: nuove occasioni, colloqui o progetti prendono forma in queste ore di fine settembre. In amore, le tensioni vanno gestite con diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si prospetta un inizio di settimana sottotono, ma recupero previsto già da mercoledì. Avete bisogno di maggiore leggerezza, soprattutto nei rapporti familiari. Un’opportunità interessante si apre entro il fine settimana.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attendono delle giornate intense per le relazioni. Le coppie stabili ritroveranno il dialogo, mentre i single avranno ottime occasioni. Per quanto riguarda il lavoro, soluzioni in arrivo dopo una fase di blocco.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di silenzio e concentrazione. Le emozioni saranno protagoniste in queste ore di fine settembre 2025, ma rischiano di confondervi. Evitate decisioni affrettate, soprattutto in ambito sentimentale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (15-21 settembre 2025), periodo particolarmente energico e positivo, con la Luna favorevole tra giovedì e sabato. Lavoro al top, ma non trascurate chi vi ama. Possibili ritorni di fiamma nel corso del weekend.

VERGINE

Cari Vergine, periodo strategico per dare avvio a nuovi progetti. Mercurio è dalla vostra parte e vi aiuta a trovare soluzioni intelligenti. Anche in amore torna la chiarezza.

BILANCIA

Cari Bilancia, possibile un po’ di nervosismo nei primi giorni. Marte crea attriti, ma tutto si sistema entro la giornata di domenica. Tenete a bada la gelosia e concentratevi sul dialogo. Buon momento per i single.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, la Luna nel vostro segno all’inizio della settimana vi rende profondi e intuitivi. Periodo favorevole per chiarimenti in amore. Possibilità di un nuovo incarico sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, energia in crescita. Questa sarà un’ottima settimana per viaggi, incontri e collaborazioni. In amore, Venere spinge a fare scelte importanti. Weekend passionale e coinvolgente. Datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è il momento di riprendere il controllo. Troppi pensieri vi hanno rallentato, ma ora ritroverete concretezza. Amore in fase di ripresa, specialmente se saprete essere più flessibili.

ACQUARIO

Cari Acquario, attenzione agli imprevisti: qualcosa potrebbe non andare secondo i piani nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre. Cercate di mantenere la calma e adattate le vostre strategie al momento. Amore altalenante, ma con possibili risvolti positivi.

PESCI

Cari Pesci, vi attende una settimana romantica e ispirata. La creatività è al massimo, soprattutto tra mercoledì e venerdì. Ottimo momento per chi lavora nell’arte. Sentimenti intensi.

