Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 giugno 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 giugno 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore sentirete ancora il bisogno di ritrovare armonia tra ciò che desiderate e ciò che state vivendo realmente. Capitolo lavoro: potreste essere chiamati a mediare tra persone con opinioni diverse.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 giugno 2026), il vostro intuito è particolarmente acuto in queste ore di giugno. Per quanto riguarda il lavoro, potreste capire in anticipo come evolverà una situazione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di guardare oltre i confini abituali è molto forte. Nel corso delle prossime ore potreste sentirvi attratti da nuove idee. Nel lavoro c’è desiderio di crescita e di maggiore libertà rispetto al recente passato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata positiva per chi desidera consolidare qualcosa di importante. Per quanto riguarda il lavoro, siete determinati e capaci di affrontare anche compiti complessi senza perdere lucidità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 giugno 2026), la creatività è la vostra migliore alleata. Idee e intuizioni arrivano nei momenti più inaspettati e potrebbero rivelarsi molto utili. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non sottovalutare una proposta diversa dal solito.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di oggi – 4 giugno 2026 – vi offre la possibilità di ascoltare meglio il vostro istinto. Le emozioni sono intense ma non caotiche, anzi vi aiutano a comprendere meglio ciò che desiderate. Per quanto riguarda il lavoro, potreste trovare una soluzione elegante a un problema che sembrava complicato.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 GIUGNO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: la giornata vi offre la possibilità di ascoltare meglio il vostro istinto.