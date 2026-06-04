Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende forti e pieni di iniziativa, ma oggi la vostra vera qualità sarà la capacità di fermarvi prima di reagire. Nel lavoro potreste sentirvi irritati da persone troppo lente o indecise, ma affrontare tutto con aggressività non sarebbe utile. Meglio usare lucidità e strategia. In amore il cielo vi invita a dare più spazio all’ascolto: qualcuno vicino a voi ha bisogno di sentirsi davvero capito.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e vi rende più tranquilli interiormente. Nel lavoro state cercando maggiore stabilità, ma allo stesso tempo sentite che avete bisogno di stimoli nuovi per non annoiarvi. In amore cresce il desiderio di complicità autentica e di rapporti che sappiano emozionarvi davvero, senza troppe abitudini ripetitive.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente veloce e molto attenta ai dettagli. Nel lavoro riuscite a intuire prima degli altri un cambiamento importante e questo vi aiuta a muovervi con abilità. In amore, però, dovete evitare di nascondere tutto dietro battute o ironia: alcune emozioni hanno bisogno di parole più sincere.

Cancro

Cari Cancro, la Luna amplifica sensibilità e intuizione. Oggi potreste sentire forte il bisogno di stare vicino solo alle persone che vi fanno sentire davvero sereni. Nel lavoro cercate di non assorbire le tensioni degli altri come se fossero vostre. In amore è una giornata molto favorevole per chiarimenti sinceri e momenti di dolcezza autentica.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 giugno 2026), il Sole vi dona fascino e sicurezza, ma oggi sarete più riflessivi del solito. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio importante, riconoscendo la vostra esperienza. In amore il cielo vi invita a essere meno orgogliosi e più spontanei: mostrare emozioni sincere vi farà sentire più leggeri.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e concretezza. Nel lavoro riuscite a rimettere equilibrio dove ultimamente c’era confusione. In amore, però, il rischio è quello di analizzare troppo ogni situazione: non tutte le emozioni possono essere spiegate razionalmente.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta desiderio di armonia ma anche una certa inquietudine interiore. Nel lavoro sentite il bisogno di cambiare qualcosa per ritrovare motivazione. In amore il cielo favorisce dialoghi importanti e chiarimenti che potrebbero alleggerire tensioni accumulate da tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito potentissimo. Oggi riuscite a capire subito quali persone sono sincere e quali invece stanno nascondendo qualcosa. Nel lavoro questo vi dà un vantaggio importante. In amore cercate intensità vera e rapporti che sappiano coinvolgervi completamente.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola voglia di movimento e nuove prospettive. Nel lavoro potreste iniziare a guardarvi intorno con maggiore curiosità, soprattutto se ultimamente vi siete sentiti limitati. In amore avete bisogno di leggerezza ma anche di sincerità assoluta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza determinazione e pazienza. Nel lavoro state costruendo qualcosa di importante anche se i risultati arrivano lentamente. In amore il cielo vi invita a lasciare spazio anche alla tenerezza e non solo alle responsabilità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 giugno 2026), Urano porta intuizioni improvvise e desiderio di rompere vecchi schemi. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare attenzione positiva. In amore avete bisogno di sentirvi liberi ma anche capiti profondamente.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro un’intuizione potrebbe aiutarvi a risolvere una situazione che sembrava complicata. In amore la giornata favorisce emozioni profonde e momenti molto sinceri.