OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 18 dicembre 2020, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi per voi sarà una giornata promettente, con Venere che è dalla vostra parte e garantisce una giornata positiva per l’amore, evitate però polemiche inutili e tentate lo stesso approccio anche in campo professionale. Ne gioveranno i rapporti con colleghi ed amici.

TORO

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi porterà novità importanti nel campo dei sentimenti: nell’ultimo periodo i problemi non sono mancati, visto che avete preferito concentrare le energie da un’altra parte. Al momento dovete tenere la mente ben ferma sulle vostre ambizioni. Dove volete arrivare? Cose volete dalla vita?

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo il guru delle stelle avete accumulato molta stanchezza in questo periodo per cui non potete reggere un ulteriore carico di stress, iniziate a dimostrare la vostra sofferenza, è giusto che il carico venga ben distribuito anche sugli altri. Occorre un po’ di riposo, magari durante le vacanze.

CANCRO

Cari Cancro, si prevede una giornata piena di alti e bassi per il vostro segno. Dovete avere ancora un po’ di pazienza perché questo 2020 non è stato molto entusiasmante. Per fortuna il 2021 dovrebbe portare con sé carico di meraviglie, vi attendono tempi migliori, quindi non lasciatevi abbattere dai periodi negativi.

LEONE

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di oggi vi attende sicuramente un po’ di nervosismo all’orizzonte, le cose da fare sono tante, così come le scelte importanti da prendere in questo periodo. Datevi delle priorità e capite a cosa tenete veramente. Inoltre cercate di restare positivi e non lasciatevi condizionare da quello che pensano gli altri.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox finalmente arriva una giornata positiva, molte sono le situazioni irrisolte che finalmente però troveranno la loro strada, l’ambiguità fa parte del passato e resterà soltanto un brutto ricordo. Adesso avete un percorso dritto da intraprendere, seguite di più il vostro istinto.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: Venere è dalla vostra parte, positivo anche l’amore.

