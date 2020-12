Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 18 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 18 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, alla fine del mese Venere sarà nel vostro segno, ottime notizie in arrivo per voi. In questi giorni l’amore sembrerà molto facile da gestire, ma non sottovalutate la questione. Per quanto riguarda il lavoro, anche i vostri obiettivi sembreranno più facili da raggiungere in queste ore. Avanti così, alla grande!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 18 dicembre 2020) avrete molte stelle dalla vostra parte. Le soluzioni che stavate cercando da tempo sono state finalmente trovate, quella di oggi infatti per voi sarà una giornata di soddisfazioni sia in campo professionale che in amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ridimensionate le vostre paure, il lavoro vi porta via molte energie, su questo non si discute, ma dovete tenere a mente ciò che conta davvero, potreste perdere chi amate se continuate a non inquadrare bene alcune situazioni. Cercate quindi di non riversare su partner il vostro stress, per evitare inutili litigi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi (venerdì 18 dicembre 2020), si prevede una giornata intensa, l’influsso delle stelle si farà sentire ma in senso positivo, state vivendo un bel periodo sia dal punto di vista professionale che sentimentale, sfruttate questi momenti per riaccendere la passione, che ultimamente è un po’ calata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – venerdì 18 dicembre 2020 -, si prevede una giornata leggermente sottotono, occhio a tenere sotto controllo le transazioni, evitate sperpero di denaro in questo periodo, anche perché questo potrebbe causare anche alcuni dibattiti accesi in amore. Certo, a un passo dal Natale non è facile, ma dovete contenervi.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata agitata, colpa della Luna opposta, evitate quindi di discutere per nulla, potreste uscirne ammaccati. Non potete pensare di avere sempre ragione. Non siete nella vostra forma migliore, cercate di rilassarvi di più. Ne guadagnerete anche dal punto di vista psicologico.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 18 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: giornata ottima sia in amore che sul lavoro. Che volete di più?

